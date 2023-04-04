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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أسعار طرازات بيجو 2023 في مصر| صور

طرازات بيجو 2023
طرازات بيجو 2023

يحتوي سوق السيارات المصري علي مختلف علامات السيارات الحديثة موديل 2023، وذلك لتلبية رغبة المواطنين في الحصول علي سيارات حديثة موديل 2023، ويفضل المصريين اقتناء السيارات الجديدة لما تمتلكه من تكنولوجيات متطورة، وأنظمة مساعدة للسائق، ومن ضمن هذه الطرازات سيارات شركة بيجو، والتي تباع داخل السوق المصري بشكل كبير لتوع إصداراتها ويتواجد منها فئة السيدان، والكروس أوفر، والـSUV.

اعرف السعر الجديد لـ بيجو 2008 موديل 2023 |صور

سعر بيجو 3008 الجديدة في مصر .. صور

يقدم موقع صدى البلد مختلف إصدارات شركة بيجو الفرنسية داخل السوق المصري موديل 2023 :

1- بيجو 301

تستهلك سيارة  بيجو 301  موديل 2023 من الوقود 6.6 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتتسارع من وضع السكون وصلا الي 100 كم/ساعة في 12.1 ثانية، بفضل امتلاكها محرك سعة  1600 سي سي، ينتج عزم دوران يصل الي 150 نيوتن/متر، وقوة حصانيه قدرها 115 حصان، وبها ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 6 سرعات، وتصل سعة خزان وقودها الي 50 لتر، وسرعتها القصوى 188 كم/ساعة .

سيارة  بيجو 301  موديل 2023 

تباع سيارة بيجو 301  موديل 2023 بأسعار تبدا من 569 ألف جنيه، وتصل الي 599 ألف جنيه .

2- بيجو 2008

تستخدم سيارة بيجو 2008 موديل 2023 ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 6 سرعات، وتخرج السيارة عزم أقصي للدوران يصل الي 230 نيوتن/متر، وتنتج قوة 130 حصان، وبها محرك سعة 1200 سي سي تيربو، وتصل سعة خزان وقودها الي 44 لتر، وتتسارع السيارة من 0-100 كم/ساعة في 9.3 ثانية.

سيارة بيجو 2008 موديل 2023

سعر سيارة بيجو 2008 موديل 2023 في سوق السيارات المصري يبدأ من 899 ألف جنيه، ويصل الي مليون و34 ألف جنيه .

3- بيجو 3008

تتسارع سيارة بيجو 3008 موديل 2023 من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 8.9 ثانية، وتستهلك سيارة بيجو بيجو 3008 من الوقود 5.7 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتنتج قوة 165 حصان بفضل احتوائها علي محرك سعة 1600 سي سي تيربو، وتنتج عزم دوران يصل الي 240 نيوتن/متر، وتصل سعة خزان وقودها الي 53 لتر، وبها ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 6 سرعات .

سيارة بيجو 3008 موديل 2023

يبدأ سعر سيارة بيجو 3008 موديل 2023 في سوق السيارات من مليون و 199 ألف جنيه، ويصل الي مليون و444 ألف جنيه .

4- بيجو 508

تمتلك سيارة بيجو 508 موديل 2023 محرك سعة 1600 سي سي تيربو، وتتسارع السيارة من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 8.7 ثانية، وتستهلك السيارة 5.8 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، ويصل سعة خزان وقودها الي 62 لتر، وتنتج عزم دوران 240 نيوتن/متر، وقوة 165 حصان، وتصل سرعة السيارة القصوى الي 200 كم/ساعة .

سيارة بيجو 508 موديل 2023 

تأتي سيارة بيجو 508 موديل 2023 بأسعار تبدأ من مليون و 169 ألف جنيه، وتصل الي مليون و 544 ألف جنيه .

5- بيجو 5008

تستهلك سيارة بيجو 5008 موديل 2023 من الوقود 6 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتتسارع من 0-100 كم/ساعة في 9.2 ثانية، وتصل سعة خزان الوقود الي 53 لتر، وبها محرك سعة 1600 سي سي تيربو، وبها ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 6 سرعات، وتنتج قوة 165 حصان، وعزم دوران يصل الي 240 نيوتن/متر، وتصل سرعة السيارة القصوى الي 206 كم/ساعة .

سيارة بيجو 5008 موديل 2023

تتوافر سيارة بيجو 5008 موديل 2023 بأسعار تبدا من مليون و314 ألف جنيه، وتصل الي مليون و559 ألف جنيه .

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