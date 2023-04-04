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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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السيسي يستقبل رئيس مجموعة بنك التنمية الأفريقي.. وأكينومي أديسينا: التجربة المصرية مصدر إلهام لشعوب القارة السمراء

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

خلال الاجتماع:

  • السيسي يشيد بدور البنك في القارة الافريقية في ظل التحديات الاقتصادية المتنامية على المستوى الدولي
  •  الرئيس يؤكد تطلع مصر لزيادة حجم التعاون مع البنك  في مختلف المجالات
  • مناقشة آليات سد فجوة تمويل المناخ في القارة الأفريقية خلال اجتماع بشرم الشيخ

 

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم "أكينومي أديسينا" رئيس مجموعة بنك التنمية الأفريقي، والوفد المرافق له الذي ضم "كيفين أوراما" نائب رئيس البنك، و "فينسنت نيمهيل" السكرتير العام للبنك، ومن الجانب المصري حسن عبد الله محافظ البنك المركزي، ورامي أبو النجا نائب المحافظ للاستقرار النقدي، ومنة الله فريد وكيل المحافظ لقطاع العلاقات الخارجية.

وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس رحب بتطور علاقات التعاون المشترك بين مصر وبنك التنمية الأفريقي، معرباً عن تقديره لدور البنك في دعم القطاعات التنموية بالقارة الأفريقية، لاسيما في ظل التحديات الاقتصادية المتنامية على المستوى الدولي. 

كما أكد الرئيس تطلع مصر لاستمرار وزيادة حجم التعاون مع البنك خلال الفترة المقبلة في مختلف المجالات، في إطار أهداف الاستراتيجية القُطرية المشتركة بين الجانبين.

من جانبه؛ أعرب رئيس بنك التنمية الأفريقي عن تشرفه بلقاء الرئيس، مشيداً بالتجربة التنموية المصرية خلال السنوات القليلة الماضية، وواصفاً إياها بأنها مصدر إلهام كبير للشعوب الأفريقية على امتداد القارة، ومضيفاً أن الشعب المصري وقيادته السياسية أظهرا قدرة فائقة على النهوض السريع وتحقيق العديد من الإنجازات المهمة، مثمناً في هذا السياق ما تحقق في العديد من قطاعات التنمية، لا سيما قطاعات الكهرباء، ومعالجة المياه وإعادة استخدامها، وتطوير المناطق السكنية غير المخططة، باعتبارها أمثلة ونماذج مضيئة على ما تحقق من تقدم تنموي يُفيد قطاعات واسعة من السكان.

وأضاف المتحدث الرسمي أن رئيس مجموعة بنك التنمية الأفريقي أعرب عن سعادته لاستضافة مصر للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك بمدينة شرم الشيخ في شهر مايو المقبل، مشيراً إلى أنها ستركز على مناقشة سبل تشجيع التكامل الاقتصادي القاري، فضلاً عن آليات سد فجوة تمويل المناخ في القارة الأفريقية، بما يجعلها امتداداً للجهد المصري المتميز في استضافة ورئاسة القمة العالمية للمناخ العام الماضي.

 وقد أعرب الرئيس في هذا الصدد عن دعم مصر الكامل للبنك واجتماعاته السنوية، مؤكداً حرص مصر الدائم على تعزيز المصالح الأفريقية بكافة صورها وعلى جميع الأصعدة.

السيسي الرئيس

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