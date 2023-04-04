تقلبات حادة.. الأرصاد توجه تحذيرات عاجلة للمواطنين باقي أيام رمضان| تفاصيل

وجهت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، عدة تحذيرات للمواطنين بشأن حالة الطقس باقي أيما رمضان مشيرة إلى أن فصل الربيع يتسم بالتقلبات الجوية الحادة.

وفي السطور التالية من التقرير، نستعرض أبرز تصريحات عضو المركز الإعلامي للأرصاد، عن طقس الأيام المقبلة.

في البداية، قالت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إن فصل الربيع يتسم بالتقلبات في الأحوال الجوية السريعة والتذبذب في درجات الحرارة؛ ما يضطر إلى تبديل الملابس من صيفية لشتوية وذلك قد يؤدي للتعرض لنزلات البرد.

وأوضحت أنه خلال هذه الأيام نشهد ارتفاعا في درجات الحرارة بدءا من اليوم الثلاثاء، ومتوقع وصول درجات الحرارة على القاهرة الكبرى العظمى بين 31 و 32 درجة مئوية خلال فترة النهار وهذا الارتفاع في درجات الحرارة يشمل جميع محافظات الجمهورية بسبب كتل الهوائية الجنوبية القادمة من مناطق صحراوية وهي تسبب ارتفاع في درجات الحرارة؛ بالإضافة إلى بزيادة ساعات سطوع الشمس على أغلب مناطق الجمهورية تساعد على الشعور بالدفء.

سنسجل أعلى درجة حرارة خلال فصل الربيع

وأضافت الدكتورة منار غانم أن ساعات الليل دائما ما تكون درجات الحرارة فيها منخفضة وخاصة لأن الكتل الهوائية نسب الرطوبة فيها منخفضة ويمتد انخفاض درجات الحرارة من بداية الليل حتى ساعات الصباح الباكر؛ مشيرة إلى أن من الأفضل تأجيل تبديل الملابس الصيفية ويمكن التخفيف نهارا أما خلال ساعات الليل فمن الأفضل ارتداء جاكيت.

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن الطقس سيستمر بين درجات الحرارة المنخفضة ودرجات الحرارة المرتفعه والبروده والدفء حتى بداية شهر مايو وبعد ذلك تستقر درجات الحرارة ويمكن تبديل الملابس هذه الفترة.

ونوهت بأن أعلى درجات للحرارة ستسجل في فصل الربيع بسبب المنخفضات الخماسينية؛ بالإضافة الى أن اليوم سيكون هناك نشاط للرياح والتي تساعد على إثارة الاتربه والرمال خاصة في الأماكن المكشوفة و الحدودية؛ منوهة بضرورة ارتداء الكمامات لمرضى حساسيه الصدر والجيوب الأنفيه؛ متابعة أن الأربعاء والخميس ستكون درجات الحرارة منخفضة بشكل طفيف لكن مع شعورنا بالدفء.

الأرصاد تحذر من طقس اليوم والسبت المقبل

تشهد البلاد خلال هذه الأيام حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد اليوم و السبت المقبل ذروة الارتفاع فى درجات الحرارة، وسيكون هناك عاصفة و رياح مصاحبة لـ الرمال والأتربة مثيرة، على المناطق المكشوفة بالسواحل الشمالية والوجه البحري.



وأكد محمود القياتي عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن البلاد مستمرة اليوم في ارتفاع درجات الحرارة التي بدأت بالأمس على مناطق الجمهورية كافة، وستكون الأجواء مشابهة بشكل كبير لدرجات الحرارة التي شاهدناها بالأمس.



وأضاف القياتي خلال مداخلة هاتفية على القناة الأولى، أنّ العظمى على القاهرة ستكون ما بين الـ30 إلى 31 درجة مئوية، و33 درجة مئوية في شمال الصعيد، و34 درجة مئوية في جنوب الصعيد.

وتابع، أن السواحل الشمالية الغربية ستكون درجات الحرارة فيها في حدود الـ25 درجة مئوية، وبالتالي فإن الأجواء خلال ساعات النهار ستكون حارة على أغلب مناطق الجمهورية لكنها خلال ساعات الليل ومع أغلب أشعة الشمس تبدأ تنخفض بمعدل سريع.



وأوضح، أن الأجواء خلال ساعات الليل ستكون باردة على أغلب المناطق والصغرى ستكون ما بين 16 إلى 17 درجة مئوية، كما أن البلاد مستمرة في ساعات النهار في نشاط للرياح يؤدي إلى إثارة الرمال والأتربة على المناطق المكشوفة من السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري والدلتا.

طقس اليوم الثلاثاء

كما حذرت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، من التقلبات الجوية التى تشهدها البلاد في هذه الفترة، موضحة أن البلاد في فصل الربيع، وأن وذروة الارتفاعات في هذا الأسبوع ستكون اليوم الثلاثاء.

ولفتت خلال تصريحات تلفزيونية، أن درجة الحرارة بالقاهرة تصل إلى 32 درجة مئوية، وسترتفع مرة أخرى يوم السبت إلى 33 درجة.

وأشارت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية،: "مستمرون في ارتفاع درجات الحرارة حتى مطلع الأسبوع القادم، والسبب في ذلك أننا نتأثر بكتل هوائية جنوبية قادمة من مناطق صحراوية، وهي كتل مرتفعة في درجات حرارتها، بالإضافة إلى امتداد مرتفع جوي موجود في طبقات الجو العليا يعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس نهارا، وإحساسنا بارتفاع درجات الحرارة، وستكون الأجواء في هذا الأسبوع ما بين مائلة للحرارة إلى الحارة في أغلب محافظات الجمهورية".

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس على البلاد تتأثر بكتل هوائية جنوبية قادمة من الصحراء الغربية، مع امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، يعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس، خلال فترة النهار، مما يزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة.

وتأتي درجات الحرارة العظمى اليوم الثلاثاء 4 أبريل على معظم محافظات الجمهورية كالتالي:

القاهرة 31

الإسكندرية 25

دمياط 25

بورسعيد 24

العريش 31

رفح 32

الإسماعيلية 32

السويس 30

مطروح 21

وادي النطرون 30

المنصورة 31

طنطا 30

دمنهور 30

سانت كاترين 23

الغردقة 30

شرم الشيخ 30

الفيوم 33

المنيا 32

أسيوط 31

سوهاج 32

قنا 32

الأقصر 33

الوادي الجديد 33

أسوان 32

حلايب 25

شلاتين 29

أبو رماد 27

رأس حدربة 28