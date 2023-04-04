بينهم منتجة مسلسل كامل العدد.. سامية جاهين: شركات كبرى سرقة أعمال والدها

هاجمت سامية جاهين، شركات الإنتاج، التي تسرق أعمال الراحل صلاح جاهين، وتستغلها في إعلانات، وأعمال تلفزيونية، دون وجه حق، أو موافقة قانونية من الورثة.



وقالت سامية جاهين في منشور لها على صفحتها الرسمية على الفيس بوك: «كل فترة نفاجأ كأسرة صلاح چاهين إن شغله بيتاخد ويتم استغلاله في إعلانات وأعمال تليفزيونية او سينمائية بدون إذننا. لما تكون فرقة هواه على قد حالها مثلا واخدة غنوة مستخدماها في مسرحية ولا عرض غنائي طبعا ما بنتكلمش، ولو إنه من الذوق واللياقة إنهم على الأقل يتواصلوا معانا ياخدوا إذننا، لكن لما تكون شركات كبرى، منهم شركة إنتاج كبيرة في دبي للمنتج اللبناني جمال سنان زي اللي عاملين مسلسل كامل العدد المفروض إنهم بيعملوا كل حاجة قانوني ويحترموا حقوق الملكية الفكرية وحقوق الأداء العلني مش يستغلوا شغل صلاح جاهين من غير إذن ولا اتفاق! عيب يا جماعة ما يصحش كده».

من هو صلاح جاهين؟

صلاح جاهين، شاعر ورسام كاريكاتير وسيناريست مصري التحق بكلية الفنون الجميلة ثم تركها ليلتحق بكلية الحقوق بناءً على رغبة والده والذي كان يعمل بسلك القضاء.

كتب أولى قصائده عام 1936 في رثاء الشهداء مظاهرات الطلبة في المنصورة، ولم تظهر موهبة الرسم الكاريكاتيري عنده إلا في سن متأخرة، تأثر جاهين بعمل والده كقاضي يجوب المحافظات المختلفة في معرفته بنمط حياة ولهجات مختلفة في مصر.

بدأ صلاح جاهين حياته العملية في جريدة بنت النيل، ثم جريدة التحرير، وفى هذه الفترة أصدر أول دواوينه "كلمة سلام" في عام 1955، وفى منتصف الخمسينيات بدأت شهرته كرسام كاريكاتير في مجلة روز اليوسف، ثم في مجلة صباح الخير التي شارك في تأسيسها عام 1957، واشتهرت شخصياته الكاريكاتورية مثل قيس وليلى، قهوة النشاط، الفهامة، درش وغيرها من الشخصيات.

تزوج صلاح جاهين مرتين، زوجته الأولى "سوسن محمد زكي" الرسامة بمؤسسة الهلال عام 1955 وأنجب منها أمينة جاهين وابنه الشاعر بهاء جاهين، ثم تزوج من الفنانة منى قطان عام 1967 وأنجب منها أصغر أبنائه سامية جاهين عضو فرقة اسكندريلا الموسيقية.