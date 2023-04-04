ممثلة مسرحية.. من هي رويا هاشمي التي قلبت أحداث "الهرشة السابعة"؟

قلبت الممثلة الشابة رويا هاشمي أحداث مسلسل "الهرشة السابعة"، التي تلعب فيه دور جوليا جيمس، الفتاة الأجنبية التي تواصلت مع شريف "علي قاسم"، ليتضح أنه والدها.

رويا هاشمي ممثلة شابة تبلغ من العمر 16 عاما، تظهر لأول مرة في عمل درامي مصري من خلال "الهرشة السابعة"، وهي اكتشاف المخرج كريم الشناوي الخاص هذا العام.

ورغم أنه الظهور الأول لها، وحديثها باللغة الإنجليزية معظم الوقت، إلا أن رويا هاشمي نالت العديد من الإشادات بموهبتها التمثيلية، وقدرتها على التحدث بالعربية والإنجليزية بشكل يعكس ثقافتها المختلطة.

ورويا هاشمي هي ممثلة شابة تعمل في مجال التمثيل منذ أكثر من 10 سنوات، وتحديدا في الأعمال المسرحية، تعيش بشكل أساسي في دبي، وتحترف المهنة بطريقة مبهرة.

قبل الهرشة السابعة، قدمت رويا هاشمي مسرحية " A Girl in School Uniform" أو "فتاة بالزي المدرسي في حانة"، وقالت عنها المدرسة البريطانية في دبي، بأنها تقدم للعام العاشر على التوالي عملا مسرحيا مميزا، وعرض في مايو الماضي.

تواصلت رويا هاشمي مع فريق وصناع مسلسل الهرشة السابعة عن طريق تطبيق للكاستينج، واختبارات الآداء، يسجل عليه المواهب الشابة ويتيح لهم الفرصة لعرض مواهبهم في الأدوار المناسبة.

وهذه هي الطريقة التي تتبعها رويا هاشمي بطلة الهرشة السابعة في مشوارها الفني، وفي الحساب الخاص بها على إحدى مواقع الكاستينج في دبي كشفت الكثير من المعلومات عنها.

رويا هاشمي وفقا لحسابها على موقع acting in the uae، تبلغ من العمر 16 عاما، وتتحدث العربية والإنجليزية، وتجمع عدد من الجنسيات المختلفة منها الإيرانية والأردنية والإماراتية والأمريكية.

ومن بين طرق تسويق مهاراتهم عبر الموقع المتخصص، تقول رويا هاشمي أنها تتمتع بمهارات لغوية وتفاصيل شكلية تؤهلها لتقديم أدوار بجنسيات مختلفة ما بين العربية والأوروبية واللاتينية والغربية.