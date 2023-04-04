الكهرباء تعلن عن برنامج التدريب الصيفى لطلبة الجامعات

أعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك عن توافر فرص للمشاركة فى برنامج التدريب الصيفى لطلبة الجامعات والمعاهد العليا الحكومية والخاصة بالشركة القابضة والشركات التابعة لها.

وجاء فى منشور الشركة أن مدة التدريب 90 ساعة خلال العطلات الصيفية فى يوليو وأغسطس وسبتمبر على أن يبدأ التقديم فى 15 أبريل وحتى 15 مايو أو لحين استكمال العدد المطلوب بكل شركة .

المستندات المطلوبة للتقديم

وذكر مصدر بالشركة القابضة أن المستندات المطلوبة هى خطاب موجه من الكلية أو المعهد معتمد موضحا به (اسم الطالب رباعيا – تاريخ وجهة الميلاد – السنة والتخصص) رقم الموبايل واتس اب – صورة بطاقة الرقم القومي )، وسداد رسوم الالتحاق لطلبة الجامعات والمعاهد الحكومية 200 جنيها مصريا و الطلبة من الجامعات والمعاهد الخاصة 500 جنيها مصريا.

ونصح المصدر الطلاب الراغبين فى الالتحاق ببرنامج التدريب الصيفي التقديم للتدريب وعدم الانتظار لحين انتهاء الدراسة لزيادة الخبرات، والتحضير لسوق العمل.

وأشار إلى أن التقديم سيكون بمقر قطاع التدريب بكل شركة اعتبارا من 15/4/2023 حتى 15/5/2023، ومن المقرر أن يبدأ البرنامج اعتبارا من شهر يوليو 2023 وسيتم إخطار المتقدمين بموعد التدريب فيما بعد.