فى الدقيقة الأولى.. الزمالك يباغت المصري بهدف

أحرز الزمالك الهدف الأول فى شباك المصري بالنيران الصديقة في الدقيقة الأولي من عمر المباراة عن طريق عماد الدين بوبكر في اللقاء الذى يجمعهما على ملعب برج العرب بالأسكندرية.

تشكيل الزمالك

ويضم التشكيل كل من:

حراسة المرمى : محمد صبحي

خط الدفاع : عمر جابر - محمود حمدي " الونش" - محمود شبانة - عبد الله جمعة.

خط الوسط : محمد أشرف "روقا" - سيف جعفر - أحمد بلحاج.

خط الهجوم : أحمد سيد "زيزو" - ناصر منسي - مصطفى شلبي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد عواد ومحمد طارق و حاتم سكر ومحمد حسام "بيسو"و سيد عبد الله "نيمار" وعبد الله محمد ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" ويوسف أسامة نبيه وإبراهيما نداي.