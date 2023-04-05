خالد البلشي ومجلسه يقيمون مأدبة إفطار للجمعية العمومية.. 50 صورة

نظمت نقابة الصحفيين احتفالية ضخمة وإفطار جماعى لأعضاء الجمعية العمومية بمناسبة مرور 82 عاما على إنشاء النقابة

تكريم المحررين العسكريين

وكرمت نقابة الصحفيين عددا من المحررين العسكريين لوكالة أنباء الشرق الأوسط والذين شاركوا في تغطية حرب أكتوبر، وذلك مع الاحتفال مساء اليوم بذكرى العاشر من رمضان ومرور ٨٢ عاما على تأسيس النقابة وهم الأساتذة عبدالله حسن رئيس مجلس إدارة وتحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط الأسبق ووكيل الهيئة الوطنية للصحافة السابق، وإبراهيم حسن مخلوف، وعادل عبدالعزيز غنيم، وعزت شعبان، وجمال أبو طالب، وعبد المجيد أيوب.

وكرمت نقابة الصحفيين أسماء المحررين العسكريين الذين شاركوا في تغطية انتصارات العاشر من رمضان، وذلك خلال الاحتفالية التي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء بمناسبة ذكرى مرور 82 عاما على إنشاء النقابة، والتي حلت في ٣١ مارس الماضي؛ حيث كرم مجلس نقابة الصحفيين الأستاذ محمد عبدالجواد منصور مؤسس وكالة أنباء الشرق الأوسط؛ والذي قال في كلمته "ناضلت مثلما ناضلتم، وأعتز بما فعلته نقابتكم ونقابتي"، مضيفا "لم أكن اتخيل وأنا القادم من أقاصي الصعيد أن أكون مؤسسا لأكبر مؤسسة صحفية هي وكالة أنباء الشرق الأوسط، وأن أكون مقربا للرئيس السادات وأسرته والرئيس مبارك، دمتم فخرا لحرية الصحافة ولمصر.. كان الله في عونكم وسدد خطاكم وشكرا على هذا التكريم الذي لم أكن أنتظره وأتوقعه".

وقال الكاتب الصحفي جمال عبدالرحيم السكرتير العام لمجلس النقابة في كلمته بافتتاح الاحتفالية إنه في مثل هذا اليوم تكلل جهد الصحفيين المصريين بإنشاء نقابتهم بعد ٥٠ عاما من الكفاح، مضيفا أن نقابة الصحفيين هي النقابة المهنية التي أكدت جمعياتها العمومية المتعاقبة على حظر التطبيع الشخصي والمهني مع الكيان الصهيونى، وهي قلعة الحريات في الشرق الأوسط التي قدمت العديد من الشهداء في حرب الاستنزاف وثورة 25 يناير.

وعرض بالحفل فيلما تسجيليا عن تاريخ نقابة الصحفيين وتاريخ نقبائها.

كما كرمت النقابة المحررين العسكريين بمؤسسة الأهرام؛ وهم كل من مكرم محمد احمد، احمد مصطفي، اشرف الكحكي، انطون عبده فارس، ابراهيم حجازي، حسن التوني، حسن غنيمة، حسين فتح الله، عبده مباشر، محمد القيعي، فتحي حسين، محمد باشا، محمد عبد المنعم، محمد لطفي، مرسى عطا الله.

ومن الجمهورية كرمت النقابة كل من إبراهيم عمر، أحمد عبد القادر، جمال كمال، طاهر حفني، عبد الرحمن مصطفي، عبد المنعم حامد عثمان، محمد حسين شعبان، محمد طه رياض.

ومن جريدة المساء كل من رشيد الليثي المساء، سامية زين العابدين.

ومن الأخبار؛ كرمت النقابة كل من أحمد عبد العزيز، جمال الغيطاني، صلاح قبضايا، فاروق إبراهيم، فاروق الشاذلي، فاروق عبد المنعم، فتحي رزق، مكرم جاد الكريم، ياسر رزق.

ومن دار الهلال؛ تم تكريم كل من أحمد صفوت عبد الحليم، حمدي لطفي، شوقي مصطفي عبد الرحمن، صلاح عبد البر فاروق عبد الحميد محمود.

ومن مؤسسة روز اليوسف؛ تم تكريم كل من يوسف الشريف، عبد الستار الطويلة بمجلة صباح الخير.

ومن دار التعاون تم تكريم كل من فهمي عبد الصادق، ومحمد جبر وسيد الهادي.

ومن مجلة الإذاعة والتليفزيون تم تكريم كل من رمضان احمد شاهين، ونادية حمدي.

ومن مجلة أكتوبر كل من محمد خلف الله ومحمد سامي.

كما كرم مجلس النقابة ستة من الصحفيين أعضاء النقابة المقيمين في شمال سيناء لدورهم الفعال في تغطية العمليات العسكرية لمواجهة الإرهاب في سيناء، حيث أكد السكرتير العام، أن الزملاء عاشوا اصعب الأيام والمواقف خلال السنوات الماضية أثناء محاربة الدولة للإرهاب على أرض سيناء الحبيبة علاوة عليدى تغطيتهم الصحفية المتميزة في أجواء ملتهبة ووسط حقول الألغام والعبوات الناسفة التي كانت تزرع بواسطة العناصر الإرهابية بالشوارع والمناطق السكنية وهم: صالح العلاقمي- الأخبار، أحمد سليم - الأهرام، عبدالقادر مبارك - الأسبوع، محمد حسين أبو عيطة - اليوم السابع، حسناء الشريف - الأهرام، محمد الحر - صوت الأمة.

وشارك عدد من النقباء وأعضاء المجالس السابقة وشيوخ المهنة في الاحتفالية بالذكرى 82 لتأسيس نقابة الصحفيين، على رأسهم الكاتب الصحفي يحيى قلاش نقيب الصحفيين الأسبق، والكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين الأسبق ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، والكاتب الصحفي محمد عبد الجواد، رئيس مجلس إدارة وتحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط الأسبق.

كما حضر كل من الكاتب الصحفي حاتم زكريا سكرتير عام نقابة الصحفيين الأسبق، والكاتب الصحفي كارم محمود، السكرتير العام الأسبق للنقابة، والكاتب الصحفي عبد الله حسن وكيل الهيئة الوطنية للصحافة السابق، والكاتب الصحفي جمال فهمي وكيل النقابة الأسبق، والكاتب الصحفي إبراهيم منصور عضو مجلس النقابة الأسبق، وأسامة داوود عضو المجلس الأسبق، وحنان فكري عضو نقابة الصحفيين الأسبق، وأبو السعود محمد وأعضاء مجلس النقابة الحالي، وعدد من قدامى المحررين العسكريين وأسرهم.

وقال خالد البلشي نقيب الصحفيين، إن اليوم هو يوم جمعية عمومية جديدة تؤكد أن النقابة عادت بيتا لكل الصحفيين.

وأضاف البلشي، أن النقابة ستظل عنوانا للتنوع، ويظل هدفها الوحيد هو الدفاع عن حقوق الصحفيين، لافتا إلى أن الصحفيين قادرون على استعادة النقابة وأنهم قدموا رسالة هامة وهي أن الصحافة ستظل وستبقى.

وأكد نقيب الصحفيين، أن المجد سيبقى للجمعية العمومية، والتي ستكون وسيلة الصحفيين لنقل أحلامهم وستبقى الصحافة هي القادرة على الدفاع عن الوطن.

وقال عبدالمحسن سلامة نقيب الصحفيين السابق: "اشكر كل من ساهم في نقابة الصحفيين وأي جهد وفكرة وإنجاز طوال ٨٢ عاما، والنقابة إذا صمدت ستكون بفضل هذه الجهود، فالصحافة لن تموت، ومن يقول غير ذلك اختلف معه".

وتابع: "ستظل النقابة هي بيت الصحافة الخالد والعتيق وسنساهم بجهد كبير في حمايته والحفاظ عليه."