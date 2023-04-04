عفت نصار: هيرليتش لم ينجح في مسيرته التدريبية.. وحزين على حال الزمالك

أكد عفت نصار نجم نادي الزمالك السابق، أن الفريق الأبيض يفتقد العديد من المقومات في الوقت الحالي، كما أن اللاعبين بعيدون عن اللياقة الذهنية وكذلك العقل المدبر والقائد داخل المستطيل الأخضر.

وقال نصار في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة etc: "أحمد عبدالمقصود مدرب صاعد، لكن كاريزما المدير الفني شيء مختلف تمامًا، وهناك تخبط إداري واضح داخل نادي الزمالك".

وأضاف: "المدير الفني الجديد هيرليتش هل هو طموح نادي الزمالك؟!، وما هي نتائجه وسيرته الذاتية، ومعظم مسيرته كانت إقالات من الأندية، وكان يستقبل أهداف كثيرة مع الأندية وخسائره عديدة طوال مشواره مع التدريب".

وواصل: "الزمالك تلقى هدية بالهدف الذاتي الذي سجل في شباك المصري، والفريق الأبيض عبارة عن 4 أو 5 لاعبين فقط هم من يستحقون ارتداء قميص الزمالك، محمود الونش حتى الآن لم يستعد مستواه حتى الآن، وعمر جابر الآن لا يقدم مستوى جيدا رغم أن لديه مستوى أفضل، وجميع جماهير الزمالك على السوشيال ميديا في حالة غضب وحزن بسبب النتائج السيئة".

وزاد: "أعتقد أن هناك لاعبين سيتم تجميدها قد يكون من بينهم أحمد فتوح وعمرو السيسي ومحمود شيكابالا، ولكن في النهاية نريد قرارات تصحح المسار بدلًا من هدف الفريق، خصوصا أنه من الصعب التخلي عن لاعبين في الوقت الحالي ولن يتم تغيير أي عنصر حتى نهاية الموسم".

وزاد: "يجب دعم اللاعبين في الوقت الحالي للخروج من الأزمة الحالية، وصرف مستحقاتهم المتأخرة، لا بد من وجود قرارات تحفيزية في الفترة المقبلة، ولا بد من الاستعداد جيدا للبطولة العربية".

وأردف: "الزمالك كان في الموسم الماضي يضم عناصر جيدة من الشباب، وفي الوقت الحالي تراجع المستوى ولا يوجد الكثير من العناصر المميزة سوى الموجودين في الفريق الأول وهم محمد طارق وبيسو وحاتم سكر وعبدالله محمد، لا يوجد عناصر أخرى".

واستطرد: "كنت وراء ضم حمدي علاء لصفوف الزمالك، منذ ثلاث سنوات، وكان وقتها موجود في المصرية للاتصالات وطالبوا وقتها بالحصول على باقي أموال صفقة أحمد جعفر، وبالفعل تم التعاقد معه وضمه للناشئين، وكنت سببا في عودة مصطفى محمد من طلائع الجيش وتحدثت مع مرتضى منصور وقتها لاستعادته من جديد".

وأكمل: "يجب عدم فرض أي عقوبات في الوقت الحالي للحفاظ على اللاعبين بدلا من تكسيرهم، هؤلاء العناصر موجودة مع الزمالك والتي ستخوض البطولة العربية والسوبر المصري، هناك أحد اللاعبين الجدد تحدث معي بعدما ذكرت أنه لا يناسب أسلوب الزمالك، وأوضحت له أنه لاعب جيد لكنه غير مناسب للفريق".

وأتم: "المدرب الألماني لا يصلح لنادي الزمالك، وهذه وجهة نظري، وفي الفترة المقبلة سيتنصل البعض من اختياره كما حدث مسبقا، وأقول لجماهير الزمالك أنتم أبطال، ولم أكن أعلم قدركم وأنا لاعب، ولو عاد بي الزمن كنت سأقاتل من أجل التتويج بأكبر عدد من الألقاب لأجلكم".