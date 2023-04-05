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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الأجهزة الأمنية تكشف حقيقة منع سيدة من زيارة نجليها بمركز إصلاح وتأهيل

سجين
سجين

كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل ما تم تداوله بأحد مواقع التواصل الاجتماعي "تيك توك" متضمناً تعليقاً مدعوماً بمقطع فيديو لسيدة تدعى خلاله قيام رجل شرطة بالتعدى بالضرب على نجليها داخل محبسهما بأحد مراكز الإصلاح والتأهيل ومنعها من زيارتهما .

بالفحص تبين قيام النزيلين المذكورين بالتعدى بالضرب على نزيل آخر بسبب الخلاف على وسائل المعيشة المتاحة بالغرفة وإحداث إصابة به ، أعقبها قيام (أحد نجلى الشاكية) بإحداث إصابه بنفسه .

وبتوقيع الكشف الطبى عليه بمعرفة طبيب مستشفى المركز تبين إصابته بجرح سطحى بفروة الرأس وتم إيداعه بعنبر التأديب ، كما تبين أن نجلى الشاكية من العناصر سيئة السير والسلوك داخل مركز الإصلاح والتأهيل وانتظام زياراتهما .

 وحال قيام الشاكية بزيارة نجليها وعلمها بمنع الزيارة عن أحدهما كونه بعنبر التأديب ، التمست زيارته للاطمئنان عليه وصرح لها مأمور المركز بزيارة استثنائية لها .

ومما سبق تبين أن الشكوى محل الفحص عارية تماماً من الصحة جملةً وتفصيلاً ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك المزاعم .

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الأجهزة الأمنية تكشف حقيقة منع سيدة من زيارة نجليها بمركز إصلاح وتأهيل

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