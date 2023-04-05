شبه غريب.. الصورة الأولى للبطلة الحقيقية من مسلسل ستهم .. شاهد

تداول النشطاء صورة البطلة الحقيقية لقصة مسلسل ستهم والتي تقوم بدورة الفنانة روجينا عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة .

ولاقت الصورة تفاعلا كبيرا من المتابعين بسبب الشبة الكبير بينها وبين الفنانة روجينا .

مسلسل ستهم، بطولة روجينا، وإياد نصار، وجهاد سعد، ونانسي صلاح، وأحمد الرافعي، ومحمد عبد الحافظ، وإبراهيم السمان، بيومي فؤاد، وسلوى عثمان بالإضافة إلى شيخ المنشدين ياسين التهامي، في أول تجاربه ظهور له في الدراما، وإنتاج شركة كودكس codex ، وهو من تأليف ناصر عبد الرحمن، وتحت قيادة المخرج رؤوف عبد العزيز.