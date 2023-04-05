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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شارات سوداء .. جماهير الزمالك تتحدى مرتضى منصور |فيديو

صدى البلد

شهدت مباراة الزمالك والمصري، تواجد جماهير القلعة البيضاء بشارات سوداء، رغم تحذيرات المستشار مرتضى منصور، رئيس الأبيض.

الزمالك والمصري

وحقق المصري فوزاً مثيراً على الزمالك 3-2 في المباراة التي جمعتهما على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وافتتح الزمالك الهدف الأول في الدقيقة 1 بالنيران الصديقة عن طريق عماد الدين بوبكر بالخطأ فى مرماه .

وسجّل ناصر منسي الهدف الثاني في الدقيقة 21 من متابعة جيدة داخل منطقة الجزاء.

ونجح جريندو في إحراز هدف التقليص فى الدقيقة 25 من انفراد .

وأدرك إسلام أبو سليمة هدف التعادل للمصري فى الدقيقة 60.

وتمكن المصري من اقتناص الثلاث نقاط فى الدقيقة 86 عن طريق عبده يحيى.

الزمالك المصري مرتضى منصور الزمالك والمصري إسلام أبو سليمة

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