شارات سوداء .. جماهير الزمالك تتحدى مرتضى منصور |فيديو

شهدت مباراة الزمالك والمصري، تواجد جماهير القلعة البيضاء بشارات سوداء، رغم تحذيرات المستشار مرتضى منصور، رئيس الأبيض.

الزمالك والمصري

وحقق المصري فوزاً مثيراً على الزمالك 3-2 في المباراة التي جمعتهما على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وافتتح الزمالك الهدف الأول في الدقيقة 1 بالنيران الصديقة عن طريق عماد الدين بوبكر بالخطأ فى مرماه .

وسجّل ناصر منسي الهدف الثاني في الدقيقة 21 من متابعة جيدة داخل منطقة الجزاء.

ونجح جريندو في إحراز هدف التقليص فى الدقيقة 25 من انفراد .

وأدرك إسلام أبو سليمة هدف التعادل للمصري فى الدقيقة 60.

وتمكن المصري من اقتناص الثلاث نقاط فى الدقيقة 86 عن طريق عبده يحيى.