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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تفاصيل الحالة المرورية في شوارع وميادين القاهرة

الحالة المرورية
الحالة المرورية

في حلقة جديدة من برنامج صباح الخير يامصر المذاع على القناة الأولى المصرية استعرضت مقدمة البرنامج الحالة المرورية؛  قائلة: إن كوبري أكتوبر يشهد كثافات مرورية بسيطة لا تؤثر على معدل الحركة، ولكن شارع رمسيس يشهد بعض الكثافات المرورية المتقطعة تبدأ تقل تدريجيا حتي الوصول لغمرة.

وتابعت انه يوجد كثافات مرورية بكوبري 15 مايو المتجه للمهندسين، وذلك بسبب عمليات التوسعة أعلي منطقة المهندسين، إلى جانب كثافات مرورية بطريق الكورنيش من المظلات إلى وسط البلد، أما شارع بور سعيد من نزلة كوبري أكتوبر يشهد سيولة مرورية حتي منطقة الزاوية الحمراء.

ومن شوارع الجيزة، فإنه يوجد كثافة مرورية بشارع الهرم، بسبب أعمال إنشاء خط المترو الرابع، والكثافات تزيد مع ساعات الذروة وباقي شارع الهرم الرئيسي يشهد تباطئ فى حركة السيارات.

الحالة المرورية كثافات مرورية رمسيس كوبري اكتوبر شوارع الجيزه شارع الهرم

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