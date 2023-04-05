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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تعرف على موعد وقناة عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل “ رشيد ”

مسلسل رشيد
مسلسل رشيد

يذاع اليوم الحلقة الاخيرة من مسلسل “ رشيد ” ، والذى حقق نجاح كبير فى الماراثون الرمضاني الحالي ، وشارك فى بطولته كل من ريهام عبد الغفور ومحمد ممدوح ، وعدد من الفنانين .

وتذاع اليوم الحلقة الـ 15 والأخيرة من المسلسل ، عبر قناة mbc  مصر فى تمام الساعة التاسعة مساءاً ، كما سيتم طرحها عبر منصة شاهد الالكترونية ، حيث  والذى بدأ عرض العمل  قبل ليلة رمضان  .

قصة وأبطال مسلسل رشيد:

تدور أحداث مسلسل رشيد حول محمد ممدوح الذي يتعرض لحادث مأساوي يقلب حياته رأساً على عقب ويؤدي إلى دخوله السجن.

ويشارك في بطولة المسلسل  كل من  ريهام عبد الغفور، محمد ممدوح تامر نبيل، خالد كمال وصلاح عبد الله ، نهلة سلامة ، كما تظهر في الأحداث كل من هالة صدقي وانتصار كضيفات شرف.

ويعرض مسلسل رشيد علي مجموعة قنوات mbc مصر بالإضافة إلى منصة شاهد.

مسلسل رشيد خالد كمال تامر نبيل ريهام عبد الغفور منصة شاهد قناة mbc مصر محمد ممدوح mbc مصر صلاح عبد الله رشيد

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