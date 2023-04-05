تعرف على موعد وقناة عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل “ رشيد ”

يذاع اليوم الحلقة الاخيرة من مسلسل “ رشيد ” ، والذى حقق نجاح كبير فى الماراثون الرمضاني الحالي ، وشارك فى بطولته كل من ريهام عبد الغفور ومحمد ممدوح ، وعدد من الفنانين .

وتذاع اليوم الحلقة الـ 15 والأخيرة من المسلسل ، عبر قناة mbc مصر فى تمام الساعة التاسعة مساءاً ، كما سيتم طرحها عبر منصة شاهد الالكترونية ، حيث والذى بدأ عرض العمل قبل ليلة رمضان .

قصة وأبطال مسلسل رشيد:

تدور أحداث مسلسل رشيد حول محمد ممدوح الذي يتعرض لحادث مأساوي يقلب حياته رأساً على عقب ويؤدي إلى دخوله السجن.

ويشارك في بطولة المسلسل كل من ريهام عبد الغفور، محمد ممدوح تامر نبيل، خالد كمال وصلاح عبد الله ، نهلة سلامة ، كما تظهر في الأحداث كل من هالة صدقي وانتصار كضيفات شرف.

ويعرض مسلسل رشيد علي مجموعة قنوات mbc مصر بالإضافة إلى منصة شاهد.