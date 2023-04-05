القبض على شخص يمارس أعمال الدجل والشعوذة بالإسكندرية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم التي ترتكب عبر شبكة الإنترنت.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة وجود إحدى الصفحات على أحد مواقع التواصل الاجتماعي يُبدي من خلالها المُعلن قدرته على القيام بأعمال الدجل والشعوذة والسحر نظير مبالغ مالية.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات وبالتعامل الفنى بالتنسيق مع قطاع الأمن العام أمكن تحديد وضبط ("القائم على إدارة الصفحة المُشار إليها- مقيم بمحافظة الدقهلية) وذلك حال تواجده بدائرة قسم شرطة العطارين بالإسكندرية.

وعُثر بحوزته على (هاتف محمول "بفحصه فنياً تبين إحتوائه على الرسائل والمحادثات التى تؤكد نشاطه الإجرامى" - الأدوات المستخدمة فى أعمال الدجل والشعوذة - مبلغ مالى من متحصلات نشاطه الإجرامى).

بمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المُشار إليه و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.