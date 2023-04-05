عامل يتعدى على والدته المسنة ويطردها من المنزل

رصدت الأجهزة الأمنية منشورا جرى تداوله عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يتضمن طرد سيدة مسنة من مسكنها من قِبل أبنائها .

وبالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة الخصوص بمديرية أمن القليوبية من (ربة منزل "مسنة" – مقيمة بدائرة القسم) بتضررها من نجلها (عامل – مقيم بذات العنوان) لقيامه بالتعدى عليها بالسب والضرب وطردها من مسكنها، والاستيلاء على المنقولات الخاصة بها ، وبإستدعاء نجلها المذكور وسؤاله أنكر ذلك ، وأكد على وجود خلافات بينه وبين والدته واشقائه على الميراث.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .. وتولت النيابة العامة التحقيق.