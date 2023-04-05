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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الإحصاء: 68.8 % ارتفاعاً في قيمة الصادرات المصرية إلى قبرص خلال 2022

صدى البلد

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأربعاء  الموافق  5 / 4 / 2023 ارتفاع قيمة الصادرات المصرية إلى قبرص لتصل إلى 76  مليون دولار خلال عام 2022 مقابل  45 مليون دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 68.8% وبلغت قيمة الواردات المصرية من قبرص 9 مليون دولار خلال عام 2022 مقابل 24 مليون دولار خلال عام 2021 بنسبة انخفاض قدرها  62.5%

وأشارت الإحصاء إلى ارتفاع قيمة التبادل التجارى بين مصر وقبرص لتصل إلى 85 مليون دولار خلال عام 2022 مقابل 69 مليون دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 23.2 %

أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى قبرص خلال عام 2022 

1. حديد وصلب بقيمة 18.5مليون دولار.

2. منتجات كيماوية غير عضوية  بقيمة 15مليون دولار.

3. ورق ومصنوعاته  بقيمة 10.2مليون دولار.

4. أغذية حيوانات بقيمة 7.6 مليون دولار.

5. لدائن ومصنوعاتها بقيمة 6.1مليون دولار.

أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من قبرص خلال عام 2022

1. الات وأجهزة كهربائية بقيمة 3 مليون دولار.

2. عجينة الورق  بقيمة 2 مليون دولار.

3. حبوب وأثمار زيتية  بقيمة 900 ألف دولار.

4. لدائن ومصنوعاتها بقيمة 800 ألف دولار.

5. منتجات الصيدلة بقيمة 600 ألف دولار.

وبلغت قيمة الاستثمارات القبرصية  في مصر 67.5مليون دولار خلال العام المالي 2021/2022 مقابل  93.8 مليون  دولار خلال العام المالي  2020 /2021 بنسبة انخفاض  قدرها 28%.

وسجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بقبرص 14.2مليون  دولار خلال العام المالي   2020 / 2021 مقابل 16.7 مليون  دولار خلال العام المالي 2019 / 2020 بنسبة انخفاض  قدرها 15 %، بينما بلغت قيمة تحويلات القبرصيين العاملين في مصر 2مليون دولار خلال العام المالي  2020 / 2021 مقابل 1.8مليون دولار خلال العام المالي 2019 / 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 6.5%.

وسجل عدد سكان مصر 104.5 مليون نسمة عام 2022، بينما سجل عدد سكان قبرص  1.3 مليون نسمة عام 2022.

بلغ عـدد المصـريين المتواجديـن بدولة قبرص طبقــاً لتقـديـرات البعثة  2000 مصري حتى نهاية 2021.

 

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