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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

نقابة الصيادلة تفتح باب الحجز فى قرعة الحج الأحد المقبل

ارشيفية
ارشيفية

أعلنت النقابة العامة لصيادلة مصر عن فتح باب الحجز فى قرعة تأشيرة رحلة الحج المجانية لهذا العام2023، والمخصصة من قبل وزارة الصحة للنقابات والهيئات وعددها (5) تأشيرات.

وأوضحت النقابة انه سيتم ابتداءا من يوم الأحد المقبل 9 /4 /2023 وحتى يوم الأربعاء الموافق 19 /4 /2023، استقبال الصيادلة الراغبين فى الدخول بقرعة تأشيرة رحلة الحج المجانية وذلك بمقر النقابة العامة للصيادلة بجاردن سيتى، على ان يتم اجراء القرعة يوم الاربعاء الموافق 3 /5 /2023 الساعة الواحدة ظهراً بمقر النقابة العامة للصيادلة.

وجاءت الشروط المطلوبة كالتالي:

1_ان لايكون المتقدم سبق له الحج فى اى عام سابق والا يكون قدم فى حج القرعة او السياحة لهذا العام.

2_الا يقل السن عن 25عاماً.

3_جواز صالح لمدة عام اعتباراً من تاريخه.

4_عدد 4 صور خلفية بيضاء 4فى 6.

5_السعر 145 الف جنية غير شامل تذكرة الطائرة يتم سداد خمسة الاف لدخول القرعة بالنقابة العامة ويتم استكمال الباقى بعد اجراء القرعة بعشرة ايام.

ونوهت إلى أنه تم تحديد اسعار الطوافة وفقا لضوابط وزارة السياحة طوافة 5 نجوم بمبلغ 6000ريال وكذلك شيك الاركاب بمبلغ 8,17 جنيه واى زيارة قد تطرأ من جانب السلطات السعودية او المصرية يتحملها الحاج.

خطاب الصحة

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