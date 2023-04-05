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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الحضرة تحتفل بألبومها الخامس بجولة حفلات رمضانية بين القاهرة والإسكندرية

صدى البلد

تستعد فرقة الحضرة لإحياء جولة حفلات غنائية خلال ليالي رمضان، تمر خلالها بين القاهرة والإسكندرية.

وتستهل الحضرة حفلاتها بسهرة صوفية مسرح أوبرا سيد درويش بالإسكندرية وذلك في تمام التاسعة والنصف مساء الجمعة المقبل، ومن بعدها بيوم تفاجئ جمهورها بمشاركتها في حفل فرقة وسط البلد بالساقية، عبر إطلالة غنائية مشاركة تجمع الفرقتين في أداء قصيدتين من قصائد الصوفية بشكل غير معتاد.

 

وتكمل الحضرة جولتها الرمضانية بحفلها المنتظر بالقاهرة في المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية، وذلك في تمام التاسعة والنصف مساء الأحد 9 أبريل، ضمن مشاركتها في ليالي الأوبرا الرمضانية.

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وتحتفل الحضرة مع جمهورها المصري بإطلاق ألبومها الغنائي الخامس "جددت عشقي", والذي يضم في جعبته 12 أغنية، من بينها قصيدة "صلاة الله ما لاحت  كرامة" وقصيدة "إن المولى في كل حال معنا"، وتنوي إطلاق أغانيه فرادى بشكل مصور على طريقة الفيديو كليب.

الاسكندرية دار الأوبرا رمضان وسط البلد سيد درويش القنوات الناقلة

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