كتاب جمع الصلوات الخاصة على النبي.. السؤال الـ14 من "وفوق كل ذي علم عليم"

كشف الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، عن سؤال الحلقة الرابعة عشر من برنامج وفوق كل ذي علم عليم، المذاع عبر فضائية صدى البلد، بالتعاون مع مؤسسة أبو العينين الخيرية.

كتاب جمع الصلوات الخاصة على النبي

وقال علي جمعة في سؤال الحلقة اليوم الأربعاء: "كتاب جمع فأوعى قسمه صاحبه على أيام الأسبوع، ويكوب سبب يستوجب الشفاعة من خلال الصلاة على النبي، فما هو اسم هذا الكتاب".

ووضع في الاختيارات كل من:"كنوز الأسرار، دلائل الخيرات، أفضل الصلوات على سيد السادات".

وفوق كل ذي علم عليم

وفي حلقة سابقة، كشف الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، عن الفائز العاشر في مسابقة برنامج «وفوق كل ذي علم عليم»؛ وهو محمد إبراهيم خليل إبراهيم من محافظة دمياط.

وقال علي جمعة، خلال برنامج «فوق كل ذي علم عليم»، المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إنّ سؤال الحلقة السابقة هو: «ما هي المدينة العظيمة الموجودة في الجزيرة العربية وفلسطين بالذات؛ هل هي مكة أم عكا أم القدس الشريف».

وأضاف مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، أن الإجابة الصحيحة هي مدينة القدس الشريف هي الإجابة الصحيحة.

واختتم بالإشارة إلى أن الفائز العاشر من مسابقة برنامج «وفوق كل ذي علم عليم» مع الشيخ على جمعة؛ سيحصل على 10 آلاف جنيه؛ حيث أن المسابقة ترعاها مؤسسة أبو العينين للشؤون الاجتماعية والخيرية.

وفوق كل ذي علم عليم

عدد الأنبياء والرسل

كشف الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر عن اسم الفائز في السؤال الثامن من برنامج وفوق كل ذي علم عليم والذي يذاع على شاشة صدى البلد، تحت رعاية مؤسسة أبو العينين الخيرية.

وبين علي جمعة خلال برنامج “وفوق كل ذي علم عليم”، الفرق بين الأنبياء والرسول، 124 ألف نبي، وأنه ليس كل نبي رسول إلا إذا أمر بالتبليغ، موضحا أن هناك 313 رسولا.