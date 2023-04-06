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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة .. مشروب رمضاني يزيد قدرة الرجل في العلاقة الزوجية .. ماذا تفعل الحلويات بجسمك عند تناولها بعد الإفطار يوميا؟

مشروبات
مشروبات

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي. 

مشروب رمضاني يزيد قدرة الرجل في العلاقة الزوجية

يعد الخروب من المشروبات الرمضانية المفيدة والتي بيفضل تناولها الكثير علي الفطار في رمضان وقد يحتوي الخروب علي مادة صمغية تكون محلاه او مسكرة اولي اسباب امداد الخروب بالفيتامينات المهمة وفقا ل india.com    

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عادة يومية تصيبك بآلام المعدة بعد الإفطار

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لن تصدق.. عنصر غذائي يحمي كبار السن من الزهايمر

أعشاب لعلاج نزلات البرد وانخفاض حرارة الجسم.. تعرف عليها

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية العلاجية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، بعض الأعشاب التى تعالج نزلات البرد وتساعد على انخفاض درجة حرارة الجسم.

ماذا يحدث لجسمك عند الافطار على منقوع التين المجفف؟

قدم الدكتور خالد يوسف خبير التغذية عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، فوائد الافطار على منقوع التين المجفف بعد الصيام .

ماذا تفعل الحلويات بجسمك عند تناولها بعد الإفطار يوميا

يعشق الجميع حلويات رمضان التي يتناولها الكثير يوميا بعد الإفطار بالإضافة إلي العصائر.  

وقال المدرب الرياضي أحمد خليفة عبر صفحته بفيسبوك إن السكريات من اخطر العناصر الغذائية التي تضر الجسم.

لعلاقة الزوجية نزلات البرد الافطار التين المجفف الحلويات

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