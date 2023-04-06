نشرة المرأة والصحة .. مشروب رمضاني يزيد قدرة الرجل في العلاقة الزوجية .. ماذا تفعل الحلويات بجسمك عند تناولها بعد الإفطار يوميا؟

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي.

يعد الخروب من المشروبات الرمضانية المفيدة والتي بيفضل تناولها الكثير علي الفطار في رمضان وقد يحتوي الخروب علي مادة صمغية تكون محلاه او مسكرة اولي اسباب امداد الخروب بالفيتامينات المهمة وفقا ل india.com

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية العلاجية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، بعض الأعشاب التى تعالج نزلات البرد وتساعد على انخفاض درجة حرارة الجسم.

قدم الدكتور خالد يوسف خبير التغذية عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، فوائد الافطار على منقوع التين المجفف بعد الصيام .

يعشق الجميع حلويات رمضان التي يتناولها الكثير يوميا بعد الإفطار بالإضافة إلي العصائر.

وقال المدرب الرياضي أحمد خليفة عبر صفحته بفيسبوك إن السكريات من اخطر العناصر الغذائية التي تضر الجسم.