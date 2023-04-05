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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مشروب رمضاني يزيد قدرة الرجل في العلاقة الزوجية

صدى البلد

يعد الخروب من المشروبات الرمضانية المفيدة والتي بيفضل تناولها الكثير علي الفطار في رمضان وقد يحتوي الخروب علي مادة صمغية تكون محلاه او مسكرة اولي اسباب امداد الخروب بالفيتامينات المهمة وفقا ل india.com    

 

فوائد  الخروب  


تسهيل عملية الهضم.
- تعزيز صحة القولون.
- تحسين حركة الأمعاء.
- الوقاية من جرثومة المعدة.
- الحد من الإمساك.
- مكافحة شيخوخة البشرة.
- تقوية الجهاز المناعي.
 

فوائد الخروب للرجال
يساعد على زيادة القدرة الجنسية عند الرجال، فضلًا عن دوره الفعال في زيادة عدد الحيوانات المنوية لذلك يمكن الاعتماد عليه قبل العلاقة الزوجية .

العلاقة الزوجية القدرة الجنسية المشروبات الرمضانية زيادة عدد الحيوانات المنوية عدد الحيوانات المنوية علاقة الزوجية فوائد الخروب

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