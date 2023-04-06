دعاء الوظيفة الجديدة .. للقبول وتسهيل الحصول على عمل

دعاء الوظيفة الجديدة اللهم اكتب لنا الخير كله في هذا العمل الجديد، كما يستحب للمسلم أن يكثر من الاستغفار فهو أساس كل عطاء وجلب الخير ودعاء الوظيفة الجديدة نقدمه لقرائنا الكرام حتى يكون الذكر والبركة في كل أوقاتهم وفي بداية أعمالهم الجديدة، كما أن الله عز وجل يحب عباده الحامدين الشاكرين في كل وقت وحين ومن دعاء الوظيفة الجديدة اللهم لك الحمد ولك الشكر على ما أنعمت به علينا وأوليت، اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر، اللهم اكتب لي التوفيق في كل طريق، واكتب لي النجاح في كل خطوة، يسر لي الحصول على وظيفة طيبة مريحة ترضيني، وتهدئ قلبي.

دعاء الوظيفة الجديدة

دعاء الوظيفة الجديدة اللهم اجعل هذا العمل في موازين حسناتنا اللهم وفقّني، فما من توفيق إلا توفيقك اللهم إنّا استودعناك أرزاقنا اللهم ارزقني من حيث لا نحتسب اللهم يا قاضي الحاجات، ويا مجيب الدعوات، اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك، وعليك أخي المسلم عند أثناء مغادرة منزلك أن تردد دعاء الوظيفة الجديدة اللهم يسر لي أمري، وسدد جوارحي ولساني، وأقسم لي الخير، وارزقنا العمل الصالح والوظيفة الجيدة اللهم اجعل لِي مِن كُل عمل اعمله والطريقَة الَّتِي اعمل بها سَببا لنيل الهداية والسعادة وسرور لِي ولكُل مِن أقابله فِي هَذا اليَوم اللهم ارزقنا البركة في الوقت والإخلاص في العمل، اللهم ارزقني فهم النبيين وحفظ المرسلين، اللهم ارزقني حبك، وحب من يحبك، وحب العمل الذي يبلغني حبك، اللهم ارزقنى الصحبة الصالحة العمل الصالح الذريه الصالحة.

دعاء للقبول في الوظيفة

دعاء للقبول في الوظيفة اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله، وإن كان في بطن الأرض فأخرجه، وإن كان بعيداً فقرّبه، وإن كان عسيراً فيسّره، وإن كان قليلاً فأكثره، وبارك فيه برحمتك يا أرحم الراحمين روى مسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنَا إِذَا أَخَذْنَا مَضْجَعَنَا أَنْ نَقُولَ : اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَاوَاتِ وَرَبَّ الْأَرْضِ وَرَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ فَالِقَ الْحَبِّ وَالنَّوَى وَمُنْزِلَ التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْفُرْقَانِ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ دَابَّةٍ أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا اللَّهُمَّ أَنْتَ الْأَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ وَأَنْتَ الْآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ اقْضِ عَنَّا الدَّيْنَ وَأَغْنِنَا مِنْ الْفَقْرِ) ..

دعاء استلام منصب جديد

دعاء استلام منصب جديد اللهم سهل لي أمور وأزل كل العقبات أمامي ، اللهم أحمدك حمدًا كثيرًا يليق بذاتك المعظمة، اللهم ما أقدم عليه من نعمة، فهو بفضلك، وتوفيقك، فهب لي يا رحمن يا رحيم رزقًا حلالًا طيبًا مباركًا فيه، قربني إلى كل خير، وباعد بيني وبين كل شراللهم إنّا استودعناك أرزاقنا؛ فارزقنا اللهم من حيث لا نحتسب. يا مقيل العثرات، يا مبتدئاً بالنعم قبل استحقاقها، أغفر لنا وارضَ عنّا وتب علينا ولا تحرّمنا لذة النظر لوجهك الكريم.

دعاء لتسهيل امور الوظيفة

دعاء لتسهيل امور الوظيفة عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن مسعود رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا أَصَابَ أَحَدًا قَطُّ هَمٌّ وَلا حَزَنٌ فَقَالَ : اللَّهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ ، وَابْنُ عَبْدِكَ ، وَابْنُ أَمَتِكَ ، نَاصِيَتِي بِيَدِكَ ، مَاضٍ فِيَّ حُكْمُكَ ، عَدْلٌ فِيَّ قَضَاؤُكَ ، أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ ، سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ ، أَوْ أَنْزَلْتَهُ فِي كِتَابِكَ ، أَوْ اسْتَأْثَرْتَ بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ ، أَنْ تَجْعَلَ الْقُرْآنَ رَبِيعَ قَلْبِي ، وَنُورَ صَدْرِي ، وَجِلَاءَ حُزْنِي ، وَذَهَابَ هَمِّي ، إِلا أَذْهَبَ اللَّهُ هَمَّهُ وَحُزْنَهُ ، وَأَبْدَلَهُ مَكَانَهُ فَرَجًا ، قَالَ فَقِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَلا نَتَعَلَّمُهَا ؟ فَقَالَ بَلَى ، يَنْبَغِي لِمَنْ سَمِعَهَا أَنْ يَتَعَلَّمَهَا و من وسائل تحقيق المطلوبات و تيسير الرزق كثرة الاستغفار والتوبة و الاقلاع عن المعاصي و الذنوب، قال تعالى فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّاراً يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَاراً وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَاراً نوح .

دعاء الانطلاق للعمل

دعاء الانطلاق للعمل اللهم أرزقني خير هذا العمل، وخير ما فيه، وأبعد عني شر هذا العمل وشر ما فيه اللهم عنا وعن جميع المسلمين شر النقم والحوادث والأمراض، اللهم بارك لي في وقتي وصحتي ومذاكرتي وتعبي، اللهم ارزقنا الإخلاص في العمل والإنجاز الذي تأتي بعدها فرحه، يارب إني مقبل على أيام تحتاج إلى تيسيرك وتوفيقك فسهل لي أموري وعملي روى مسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنَا إِذَا أَخَذْنَا مَضْجَعَنَا أَنْ نَقُولَ : اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَاوَاتِ وَرَبَّ الْأَرْضِ وَرَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ فَالِقَ الْحَبِّ وَالنَّوَى وَمُنْزِلَ التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْفُرْقَانِ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ دَابَّةٍ أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا اللَّهُمَّ أَنْتَ الْأَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ وَأَنْتَ الْآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ اقْضِ عَنَّا الدَّيْنَ وَأَغْنِنَا مِنْ الْفَقْرِ اللّهم إنّي أحمدك حمدًا كثيرًا وأشكرك شكرًا كثيرًا يليق بجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللّهم ربّ السموات السّبع ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا وربّ كل شيءٍ فالق الحَبّ والنّوى ومنزّل التّوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شرّ كل شيء أنت آخذ بناصيته، اللهمّ أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء،

الدعاء لطلب وظيفة

الدعاء لطلب وظيفة اللهمّ افتح علينا أبواب رزقك الحلال، وارزقنا من واسع فضلك اللهمّ اكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمن سواك اللهمّ أيقظني على رزقٍ لم أتوقعه، وعلى خيرٍ لم أفكر به، وعلى تحقيق أمنيات ظننتُ أنها مستحيلة اللهمّ ارزقني برزق من عندك لا حدّ له، وفرج من عندك لا مدّ له، وخيرٍ من عندك لا عدد له قُلِ اللَّـهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ قُل تَعالَوا أَتلُ ما حَرَّمَ رَبُّكُم عَلَيكُم أَلّا تُشرِكوا بِهِ شَيئًا وَبِالوالِدَينِ إِحسانًا وَلا تَقتُلوا أَولادَكُم مِن إِملاقٍ نَحنُ نَرزُقُكُم وَإِيّاهُم وَلا تَقرَبُوا الفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنها وَما بَطَنَ وَلا تَقتُلُوا النَّفسَ الَّتي حَرَّمَ اللَّـهُ إِلّا بِالحَقِّ ذلِكُم وَصّاكُم بِهِ لَعَلَّكُم تَعقِلونَ.. اللَّـهُ الَّذي خَلَقَ السَّماواتِ وَالأَرضَ وَأَنزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً فَأَخرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَراتِ رِزقًا لَكُم وَسَخَّرَ لَكُمُ الفُلكَ لِتَجرِيَ فِي البَحرِ بِأَمرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الأَنهارَ.