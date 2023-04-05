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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي يواجه الرجاء المغربي في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

الاهلي
الاهلي

شارك اللاعب أحمد حسن تغريدة جديدة له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وكتب حسن:"عاجل .. الأهلي يواجه الرجاء المغربي في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا".

مرت 20 دقيقة من عمر مباراة الأهلي وغزل المحلة بالتعادل السلبي فى اللقاء الذى يجمعهما حاليا على ملعب القاهرة الدولى .

وحرم حارس المحلة ،الأهلي من هدف محقق عن طريق كهربا في الدقيقة 7.

وجاء تشكيل الفريق على النحو التالي: 
حراسة المرمى: علي لطفي.
خط الدفاع: خالد عبد الفتاح ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم وعلي معلول.
خط الوسط: عمرو السولية وحمدي فتحي ومروان عطية وحسين الشحات وأحمد عبد القادر.
خط الهجوم: محمود كهربا.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: مصطفى شوبير وياسر إبراهيم ومحمد شريف وأليو ديانج ومحمد الضاوي كريستو ومحمد مجدي أفشة وبيرسي تاو وأحمد قندوسي ومحمد هاني.

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