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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مسلسل ستهم الحلقة 14.. خطف رضيعة روجينا ومناقشة تجارة الأطفال

مسلسل ستهم الحلقة
مسلسل ستهم الحلقة 14

شهد مسلسل ستهم الحلقة 14، تصاعد جرعة التشويق والأثارة، خلال الأحداث، حيث يناقش العمل أحدى القضايا التي تشغل اهتمام المجتمع المصري، وهي قضايا الاتجار فى الأطفال وبيع أعضائهم وخطفهم والتسول بيهم  الشارع ، وغيرها من القضايا التي يلقي العمل الضوء عليها بشكل متعمق.

شهدت أحداث الحلقة، بدء عمل ستهم الشخصية التي تقدمها "روجينا"، في مهنة شاقة جديدة، وهي توزيع أنابيب البوتاجاز، وذلك بعدما عرضة بوسي"مريم أشرف زكي"، عليها هذا العمل، وبالفعل بدأت ستهم في توزيع الأنابيب في الشوارع، ولكن صدمة جديدة تتعرض لها، ويتم خطف رضيعتها "نور"، أثناء بيعها الأنابيب لاحدي الشقق، وهنا تقدم روجينا في أقل من دقيقة أدعاء تمثيلي يلخص مدى الحسرة والحزن على فراق رضيعتها، حيث اعتمدت على الانسلاخ من شخصيتها المستقلة والانخراط في شخصية العمل، والتعبير عن الانفعالات بكل الحواس، وهذا ما ظهر جليا في كل مشاهدها منذ بداية عرض المسلسل.

وتستطيع بوسي "مريم أشرف زكي"، معرفة مكان ابنة ستهم "روجينا"، وتخبرها بأنها تم تخطفها، في أحد الشقيق، وهنا يظهر لنا المخرج رؤوف عبد العزيز، براعته في التصوير، ويظهر لنا صورة أبلغ من الكلام تعبر عن مدى المعاناة التي تعيشها هولاء الأطفال والحال الذي وصلنا له، من خلال عدد كبير من الأطفال المشردين، والذين تم تخطفهم من أهاليهم ويتم المتاجرة بهم، والتسول، كما سيتم بيع أعضاء الأطفال الرضع، ولهذا تم سرقة ابنه ستهم "روجينا"، لكي يتم تقطيعها وبيع أعضائها.

وتنتهي الحلقة بشكل مثير، بعدما تظهر ستهم" روجينا"، بوسي"مريم أشرف زكي"، ومهم عصا"شومة" للمكان الذي تم خطف ابنه "ستهم فيه لنرى الحلقة القادمة ماذا سيحدث، وهل تستطيع ستهم إنقاذ ابنتها من الموت أم يكون فات الأوان.

 

أبطال مسلسل ستهم

مسلسل ستهم، بطولة روجينا، وإياد نصار، وجهاد سعد، ونانسي صلاح، وأحمد الرافعي، ومحمد عبد الحافظ، وإبراهيم السمان، بيومي فؤاد، وسلوى عثمان بالإضافة إلى شيخ المنشدين ياسين التهامي، في أول تجاربه ظهور له في الدراما، وإنتاج شركة كودكس codex ، وهو من تأليف ناصر عبد الرحمن، وتحت قيادة المخرج رؤوف عبد العزيز.

مسلسل ستهم الحلقة 14
مسلسل ستهم الحلقة 14
مسلسل ستهم الحلقة 14
مسلسل ستهم الحلقة 14
مسلسل ستهم الحلقة 14
مسلسل ستهم الحلقة 14
مسلسل ستهم الحلقة 14
مسلسل ستهم الحلقة 14
مسلسل ستهم الحلقة 14
مسلسل ستهم الحلقة 14
مسلسل ستهم الحلقة 14
مسلسل ستهم الحلقة 14
مسلسل ستهم الحلقة 14
مسلسل ستهم الحلقة 14
مسلسل ستهم الحلقة 14
مسلسل ستهم الحلقة 14
مسلسل ستهم الحلقة 14
مسلسل ستهم الحلقة 14
مسلسل ستهم الحلقة 14
مسلسل ستهم الحلقة 14
مسلسل ستهم الحلقة 14
مسلسل ستهم الحلقة 14
مسلسل ستهم الحلقة 14
مسلسل ستهم الحلقة 14
مسلسل ستهم الحلقة 14
مسلسل ستهم الحلقة 14
مسلسل ستهم الحلقة 14
مسلسل ستهم الحلقة 14
مسلسل ستهم الحلقة 14
مسلسل ستهم الحلقة 14
ستهم مسلسل ستهم أبطال مسلسل ستهم روجينا جهاد سعد رؤوف عبد العزيز

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