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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

يبلغ لمعانه 100% ... القمر الوردي يزين سماء مصر الليلة

القمر الوردي
القمر الوردي

تتزين سماء مصر الليلة، بسطوع بدر شهر رمضان (القمر الوردي) حيث يصل إلي القمر إلي طور البدر في مشهد مبهر لمحبي رصد السماء والنجوم حول العالم في ظاهرة فلكية تشاهد بالعين المجردة في السماء.

بدر شهر رمضان القمر الوردي

قال الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بـ المعهد القومي للبحوث الفلكية ورئيس قسم الفلك السابق، إن قرص القمر يظهر بدرا كاملا - بدر شهر رمضان - الليلة الخميس 6 إبريل حيث  يشرق بدر شهر رمضان بعد غروب الشمس مباشرة، ويظل بالسماء طوال الليل إلى أن يغرب مع شروق الشمس في صباح اليوم التالي.

البحوث الفلكية: بدر رمضان يوم الخميس ليعلن انتصاف شهر الصيام

واضاف تادرس أن قمر الليلة بدر شهر رمضان (القمر الوردي) تبلغ نسبة لمعانه 100 %، وأن وقت اكتمال القمر هو أفضل وقت في الشهر لرؤية التضاريس والفوهات البركانية والحفر النيزكية على سطح القمر باستخدام النظارات المعظمة والتلسكوبات الصغيرة .

القمر الوردي

وأشار أستاذ الفلك، إلى أن قمر شهر أبريل المكتمل يعرف باسم القمر الوردي جاء الاسم من أوائل الأزهار التي تزهر في أوائل الربيع، كما يعرف أيضاً بعدد من الأسماء الأخرى بعضها مشتق من ثقافات الأمريكيين الأصليين مثل: القمر الزهري أو قمر العشب دلالة على أجواء الربيع ونمو الأزهار والعشب في هذا الوقت من العام.

بدر شهر رمضان

يصل القمر إلي لحظة بدر شهر رمضان اليوم الخميس 6 أبريل،  ليعلن انتصاف شهر الصيام للعام الهجري الحالي 1444، في تمام الساعة السادسة و36 دقيقة صباحا بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة، وبعد الوصول إلي لحظة اكتمال القمر بدر رمضان(القمر الوردي) سيبدأ القمر البدر فى التناقص تدريجيا إلى أن يصل تربيعه الآخر يوم الخميس الموافق 13 أبريل الحالي في الساعة 11 و13 دقيقة صباحا.

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