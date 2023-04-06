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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تعليق ساخر من نجم الزمالك السابق على فشل المفاوضات مع المدير الفني الجديد

صدى البلد

علق أحمد عيد عبد الملك، لاعب الزمالك السابق، على فشل المفاوضات مع المدير الفني الجديد لنادي الزمالك.

وكتب عبر تويتر: “مشكلة المدرب الي مشي ده انه معملش سيرش على اليوتيوب قبل ما يجي !!”.

وكان قد كشف الإعلامي أحمد شوبير، خلال منشور عبر حسابه على فيسبوك، مستجدات التفاوض مع المدير الفني الالماني هيرليتش.

وقال : "فشل مفاوضات الزمالك مع الألماني هيرلتش لعدم الاتفاق علي بنود التعاقد".

وحقق فريق المصري البورسعيدي فوز كبير امس أمام الزمالك بثلاثيع مقابل هدفين في اطار منافسات الدوري المصري الممتاز، ويحتل فريق الزمالك المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز. 

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بسبب الشرط الجزائي .. فشل مفاوضات الزمالك مع الألماني هيرليتش

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شوبير يكشف فشل مفاوضات الزمالك مع الألماني هيرلتش

الزمالك الدوري المصري نادي الزمالك أحمد عيد عبد الملك مفاوضات الزمالك هيرليتش

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