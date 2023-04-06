موجز السوشيال: فشل مفاوضات الزمالك مع الألماني هيرليتش.. مفاجآت بشأن لقاء الأهلي وبيراميدز في نهائي الكأس

رصد موقع «صدى البلد»، العديد من الموضوعات التي تهم الشارع المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:

أعلن أحمد حسن، لاعب النادي الأهلي السابق، مستجدات التفاوض مع المدير الفني الجديد لنادي الزمالك.

وكتب عبر فيسبوك: “فشل الاتفاق بين إدارة الزمالك والألماني هيرليتش بسبب الشرط الجزائي حتى الآن”.

ذكر عامر حسين، عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم والمشرف على إدارة المسابقات أنه: "تمت الموافقة على حضور 20 ألف متفرج لمباراة الأهلي وبيراميدز، سيتم عرض 10 آلاف تذكرة على بيراميدز.. وحال عدم الشراء ستكون من نصيب الأهلي، التذاكر الموحدة في مباراة الأهلي وبيراميدز الأقرب لها مبلغ 100 جنيه، بشكل كبير الـ VAR سيعود في مباراة الأهلي وبيراميدز".

علق مجدي عبد الغني، نجم منتخب مصر السابق، على برنامج “رامز نيفر ايند” عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقال خلال فيديو: “حضرت مع رامز مقالب مبيتقالش اي المقلب بالظبط، لكنه في بعض الأحيان مهين”.