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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رغم مشاركته سابقا.. مجدي عبد الغني يهاجم مقالب رامز جلال: مهينة

صدى البلد

علق مجدي عبد الغني، نجم منتخب مصر السابق، على برنامج “رامز نيفر ايند” عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقال خلال فيديو: “حضرت مع رامز مقالب مبيتقالش اي المقلب بالظبط، لكنه في بعض الأحيان مهين”. 

وتابع انه خلال ظهوره مرتين في برنامجه كضيف بكرامتي، وبتمنى لاعبي الكرة تقدر جمهورها من هذا الظهور.

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ووقعت الفنانة هنادي مهنا ، الضحية الرابعة عشر لـ رامز جلال ببرنامج "رامز نيڤر إند"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر".

وخلال المقلب دخلت الفنانة هنادي مهنا، في حالة رعب ، بعد بدء احداث المقلب داخل الغسالة، في مقلب رامز جلال.

https://fb.watch/jJQQfeDgqE/?mibextid=gDJjt2

مجدي عبدالغني مقلب رامز جلال مقالب رامز جلال برنامج رامز نيڤر إند

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