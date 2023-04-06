رغم مشاركته سابقا.. مجدي عبد الغني يهاجم مقالب رامز جلال: مهينة

علق مجدي عبد الغني، نجم منتخب مصر السابق، على برنامج “رامز نيفر ايند” عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقال خلال فيديو: “حضرت مع رامز مقالب مبيتقالش اي المقلب بالظبط، لكنه في بعض الأحيان مهين”.

وتابع انه خلال ظهوره مرتين في برنامجه كضيف بكرامتي، وبتمنى لاعبي الكرة تقدر جمهورها من هذا الظهور.

ووقعت الفنانة هنادي مهنا ، الضحية الرابعة عشر لـ رامز جلال ببرنامج "رامز نيڤر إند"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر".

وخلال المقلب دخلت الفنانة هنادي مهنا، في حالة رعب ، بعد بدء احداث المقلب داخل الغسالة، في مقلب رامز جلال.

https://fb.watch/jJQQfeDgqE/?mibextid=gDJjt2