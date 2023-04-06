عودة الـ VAR .. مفاجآت بشأن لقاء الأهلي وبيراميدز في نهائي الكأس

شارك أحمد حسن لأعب الأهلي والزمالك السابق، مستجدات لقاء الأهلي وبيراميدز في نهائي كأس مصر، عبر حسابه على فيسبوك.

وذكر عامر حسين، عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم والمشرف على إدارة المسابقات أنه: "تمت الموافقة على حضور 20 ألف متفرج لمباراة الأهلي وبيراميدز، سيتم عرض 10 آلاف تذكرة على بيراميدز.. وحال عدم الشراء ستكون من نصيب الأهلي، التذاكر الموحدة في مباراة الأهلي وبيراميدز الأقرب لها مبلغ 100 جنيه، بشكل كبير الـ VAR سيعود في مباراة الأهلي وبيراميدز".

يلتقى فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسرى مارسيل كولر نظيره فريق بيراميدز فى نهائي كأس مصر يوم 10 أبريل الجاري على ملعب استاد القاهرة.

وعلم “صدى البلد” من مصادر مطلعة داخل اتحاد الكرة ان الدولي محمد عادل يقترب من ادارة مباراة نهائي كأس مصر بين النادي الأهلي ونظيره فريق بيراميدز.