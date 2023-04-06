رئيس حي شرق بالإسكندرية يوجه بسرعة فحص شكاوى المواطنين

واصل اللواء أحمد حبيب رئيس حي شرق بمحافظة الإسكندرية، عقد اللقاء الجماهيري الأسبوعي لحل مشاكل المواطنين، وذلك في إطار تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية لرؤساء الأحياء، بشأن التفاعل المباشر مع شكاوى ومشاكل المواطنين، ووضع الحلول السريعة والعاجلة لحلها.

وخلال اللقاء أوضح حبيب أن خدمة المواطن والاستماع إلى شكواه وسرعة حلها، تأتي على رأس أولويات القيادات التنفيذية بالمحافظة ، مؤكدا أنه يتم الاعتماد على كافة وسائل استقبال الشكاوى ، وتفعيل كافة آليات التواصل مع المواطنين والاستماع إلى شكواهم وسرعة الرد عليها وحلها بما يحقق رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة إليهم.

وناقش رئيس الحي جميع الشكاوى المقدمة من المواطنين، وإحالتها للجهات المعنية المختصة للفحص والدراسة وإيجاد الحلول اللازمة لها للعمل على تقديم أفضل دعم للأهالي في كافة القطاعات، موجها كافة الإدارات المعنية بضرورة التواصل المباشر مع المواطنين وسرعة فحص الشكاوى الخاصة بهم وطلباتهم وتلبية احتياجاتهم وتخفيف المعاناة عنهم، سعيا للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم.

كان اللواء أحمد حبيب رئيس حي شرق الإسكندرية قد أعلن منذ توليه مهام منصبه ، عن تحديد يوم الأربعاء من كل اسبوع لاستقبال المواطنين والاستماع لمطالبهم ، بمكتبه بديوان عام الحي بدءا من الساعة ٨ صباحا حتى الساعة ٢ مساءا