وعود سخية الحلقة 14 .. حنان مطاوع تواصل فضيحة رجيبة

شهدت الحلقة الرابعة عشر من مسلسل “وعود سخية” العديد من الاحداث المشوقة حيث واصلت حنان مطاوع، فضيحة رجيبة زوجة منصور.

قامت سخية بتصوير فيديو فاضح لها مع صديقه حمادة لتكمل سلسلة الانتقامات من حمادة الذي حاول قتلها ورجيبة التي سلطته عليها بجانب منصور الذي تسبب في حسرة والدها ووفاته.

يذكر أن كشفت الفنانة حنان مطاوع عن سر حماسها لمسلسل “ وعود سخية ” ، لتخوض من خلاله الماراثون الرمضاني الحالي.

وقالت حنان مطاوع فى تصريحات خاصة لـ صدي البلد : لعل اختلاف الدور هو الذي حمسني للعمل، فقد أحببت الشخصية للغاية، خاصة أن بها تحولات عديدة، فشخصية "سخية" تركيبة مختلفة، إذ إنها شرسة وصعلوكة إلى درجة ما، وعندما تعرضت إلى الظلم، كان رد فعلها في غاية الصعوبة، ولكنها في النهاية تركيبة شاذة، ونموذج لا يمكن تعميمه.

مسلسل وعود سخية، بطولة حنان مطاوع ونور محمود وسلوى خطاب، إخراج أحمد حسن ومن تأليف أحمد صبحي، ويتم عرضه على مجموعة قنوات صدى البلد، ومجموعة قنوات النهار والقاهرة والناس.