عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

وعود سخية الحلقة 12 .. حنان مطاوع تفتتح محل الجزارة وتذهب لشيخ

وعود سخية
وعود سخية

شهدت الحلقة الثانية عشرة من مسلسل “وعود سخية” العديد من الاحداث المشوقة حيث افتتحت سخية “حنان مطاوع” محل الجزارة.

وذهبت للمشرحة للتعرف على جثة المعلم فهيم وظلت تصرخ قائلة :" يا ضهري يا سندي"، كما ذهب الى شيخ لتشكو له ضيق الحياه عليها وظلمها من الجميع.

بينما يقرر منصور الزواج من سخية بعدما حصل على اموال طائلة، بغض النظر عن موافقتها او موافقة زوجته رجبية.

وعود سخية الحلقة 11.. موت المعلم فهيم وانتصار حنان مطاوع

ريهام عبد الغفور: تابعت “الهرشة السابعة ” و"وعود سخية ".. وأنتظر وتحت الوصاية

يذكر أن كشفت الفنانة حنان مطاوع عن سر حماسها لمسلسل “ وعود سخية ” ، لتخوض من خلاله الماراثون الرمضاني الحالي.

 

وقالت حنان مطاوع فى تصريحات خاصة لـ صدي البلد : لعل اختلاف الدور هو الذي حمسني للعمل، فقد أحببت الشخصية للغاية، خاصة أن بها تحولات عديدة، فشخصية "سخية" تركيبة مختلفة، إذ إنها  شرسة وصعلوكة إلى درجة ما، وعندما تعرضت إلى الظلم، كان رد فعلها في غاية الصعوبة، ولكنها في النهاية تركيبة شاذة، ونموذج لا يمكن تعميمه. 

مسلسل وعود سخية، بطولة حنان مطاوع ونور محمود وسلوى خطاب، إخراج أحمد حسن ومن تأليف أحمد صبحي، ويتم عرضه على مجموعة قنوات صدى البلد، ومجموعة قنوات النهار والقاهرة والناس.

وعود سخية حنان مطاوع الماراثون الرمضاني سخية الجزارة مسلسل وعود سخية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا| نهائي مبكر للأهلي.. والتاريخ ينحاز للأحمر

عاصفة رملية.. تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة

رحيل 12 مدربا في الدوري الإنجليزي..ماذا قال يورجن كلوب عن إقالته ؟

فعل فاضح السبب.. سلمى الشيمي تنتظر عقوبة رادعة

مفاجأة عن انتقال إمام عاشور للأهلي.. والصفقة ستكبد الأحمر مبلغ كبير

أحمد فتوح يرفض تمديد عقده مع النادي.. صدمة لجماهير الزمالك

النيابة تكشف سر قيام أب بقتل 7 من أسرته بالإسكندرية ..فيديو

قرارات عاجلة من التعليم بشأن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي

موضوعات متعلقة

سوق الكانتو الحلقة 12.. أمير كرارة يطلب الزواج من مي عز الدين

الصفارة الحلقة 12 .. أحمد أمين يهرب من المستشفى

إنجي علاء تؤدي مناسك العمرة .. صور

أخبار الفن| تفاصيل التحرش بـ ميس حمدان في مدخل العمارة .. أبرز ما جاء بمسلسلات رمضان

بعد مشاركته في مسلسل "تلت التلاتة" .. أبرز أعمال محمد القس

معنديش حاجة أقولها.. عمر كمال: مش لازم أظهر أخبط في حد

ميس حمدان: المدرس اتحرش بيا في مدخل العمارة.. ونفسي في ابن الحلال

اختيار الصمت كان اقوى .. هاني عادل يشيد بمسلسل الهرشة السابعة

ترشيحاتنا

بيت الزكاة والصدقات يوزع مساعدات عينية وأجهزة كهربائية على أسر جنوب سيناء

قبل مثوله أمام القضاء.. دفاع ترامب: القضية سخيفة واضطهاد سياسي

خطة من محورين تؤمن لمصر احتياجاتها من القمح

ندوة رمضانية..مصطفى حسني في ضيافة جامعة حلوان غدآ

هل يجوز قراءة الفاتحة في التشهد أو الركوع والسجود بدلا من التسبيح؟

اعرف السعر الجديد لـ بيجو 2008 موديل 2023 |صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل الكفتة المشوية بالفرن

إسعاد يونس تخطف الأنظار بأغنية البيانولا فى الحلقة الأخيرة من كامل العدد

الوداد والرجاء والترجي| من هو الفريق الأسهل أمام الأهلي؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول مكعب من الشيكولاتة الداكنة؟

فيديو

بعد ايجابية عينة شريف إكرامي.. تعرف على أشهر حالات تعاطي المنشطات بالملاعب/فيديوجراف

حقيقة خلاف درة مع وفاء عامر بسبب مسلسل محمد رمضان.. فيديو

الفنان شيكو يتعرض لحادث في فيلمه الجديد.. فيديو

تصريحات محمد لطفي : مقصرتش في حق هيثم زكي ..وأرفض التلامس ومشهدي مع هيفاء وهبي تمثيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.احمد فخرى

د. أحمد فخري يكتب: سيكولوجية المقالب مابين الفكاهة والسادية

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (4) رب العالمين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أغاني رمضان وتأثيرها على النفوس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: شكرا السودان

د.أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الطريق إلى نصر العاشر من رمضان

هالة أمين

هالة أمين تكتب: «عالم وقديس».. الإمام الشافعي في عيون الأمريكان

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: عندما يكتمل النضج

د. حسام شاكر

حسام شاكر يكتب: عن أصل المعيد والمدرس المساعد

اﻟﻤﺰﻳﺪ