وعود سخية الحلقة 12 .. حنان مطاوع تفتتح محل الجزارة وتذهب لشيخ

شهدت الحلقة الثانية عشرة من مسلسل “وعود سخية” العديد من الاحداث المشوقة حيث افتتحت سخية “حنان مطاوع” محل الجزارة.

وذهبت للمشرحة للتعرف على جثة المعلم فهيم وظلت تصرخ قائلة :" يا ضهري يا سندي"، كما ذهب الى شيخ لتشكو له ضيق الحياه عليها وظلمها من الجميع.

بينما يقرر منصور الزواج من سخية بعدما حصل على اموال طائلة، بغض النظر عن موافقتها او موافقة زوجته رجبية.

يذكر أن كشفت الفنانة حنان مطاوع عن سر حماسها لمسلسل “ وعود سخية ” ، لتخوض من خلاله الماراثون الرمضاني الحالي.

وقالت حنان مطاوع فى تصريحات خاصة لـ صدي البلد : لعل اختلاف الدور هو الذي حمسني للعمل، فقد أحببت الشخصية للغاية، خاصة أن بها تحولات عديدة، فشخصية "سخية" تركيبة مختلفة، إذ إنها شرسة وصعلوكة إلى درجة ما، وعندما تعرضت إلى الظلم، كان رد فعلها في غاية الصعوبة، ولكنها في النهاية تركيبة شاذة، ونموذج لا يمكن تعميمه.

مسلسل وعود سخية، بطولة حنان مطاوع ونور محمود وسلوى خطاب، إخراج أحمد حسن ومن تأليف أحمد صبحي، ويتم عرضه على مجموعة قنوات صدى البلد، ومجموعة قنوات النهار والقاهرة والناس.