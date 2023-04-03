وعود سخية الحلقة 11.. موت المعلم فهيم وانتصار حنان مطاوع

شهدت الحلقة الحادية عشر من مسلسل “وعود سخية” العديد من الأحداث المشوقة، حيث انتقمت الفنانة حنان مطاوع من المعلم فهيم بتسليط حمادة عليه لقتله داخل السجن.

ويموت المعلم فهيم داخل السجن وكان قد كتب كل ممتلكاته بيع وشراء لسخية قبل وفاته، بينما قامت حنان مطاوع بطرد منصور امام اهالي الحارة، وقالت للجميع انها اصبحت المعلمة فهيمة، وبذلك انتقمت من منصور والمعلم وزوجته.

واكتشفت رجيبة زوجة منصور أنها لا يمكنها أن تحمل لتعود إلى منزلها في حالة من القهر والحزن.

يذكر أن كشفت الفنانة حنان مطاوع عن سر حماسها لمسلسل “ وعود سخية ” ، لتخوض من خلاله الماراثون الرمضاني الحالي.

وقالت حنان مطاوع فى تصريحات خاصة لـ صدي البلد : لعل اختلاف الدور هو الذي حمسني للعمل، فقد أحببت الشخصية للغاية، خاصة أن بها تحولات عديدة، فشخصية "سخية" تركيبة مختلفة، إذ إنها شرسة وصعلوكة إلى درجة ما، وعندما تعرضت إلى الظلم، كان رد فعلها في غاية الصعوبة، ولكنها في النهاية تركيبة شاذة، ونموذج لا يمكن تعميمه.

مسلسل وعود سخية، بطولة حنان مطاوع ونور محمود وسلوى خطاب، إخراج أحمد حسن ومن تأليف أحمد صبحي، ويتم عرضه على مجموعة قنوات صدى البلد، ومجموعة قنوات النهار والقاهرة والناس.