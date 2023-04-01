وعود سخية الحلقة 9 .. مقتل سلوى خطاب

شهدت الحلقة 9 من مسلسل “وعود سخية” العديد من الاحداث المشوقة حيث تم قتل الفنانة سلوى خطاب بالسكين.

ويتورط زوجها المعلم فهيم في قتلها عن طريق الخطأ، حيث شهدت الحلقة عدة اتهامات متبادلة بعد شراء منوم واكتشاف سخية الامر واتهمتها بمحاولة وضع السم لـ فهيم في الشاي لينشب شجار بينهما وينتهي بقتل سلوى خطاب.

يذكر أن كشفت الفنانة حنان مطاوع عن سر حماسها لمسلسل “ وعود سخية ” ، لتخوض من خلاله الماراثون الرمضاني الحالي.

وقالت حنان مطاوع فى تصريحات خاصة لـ صدي البلد : لعل اختلاف الدور هو الذى حمسني للعمل، فقد أحببت الشخصية للغاية، خاصة أن بها تحولات عديدة، فشخصية "سخية " تركيبة مختلفة، إذ إنها شرسة وصعلوكة إلى درجة ما، وعندما تعرضت إلى الظلم، كان رد فعلها في غاية الصعوبة، ولكنها في النهاية تركيبة شاذة، ونموذج لا يمكن تعميمه.

مسلسل وعود سخية، بطولة حنان مطاوع ونور محمود وسلوى خطاب، إخراج أحمد حسن ومن تأليف أحمد صبحي، ويتم عرضه علي مجموعة قنوات صدى البلد، ومجموعة قنوات النهار والقاهرة والناس.