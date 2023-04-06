أسعار دخول المتحف المصري الكبير.. احجز الآن

أسعار دخول المتحف المصري الكبير ، أصبحت متاحة لجميع المصريين و السائحين حول العالم لتخوض جولة تجريبية بين دروب أعظم متاحف العالم ، بصحبة ملوك ولكات العالم ، هى التجربة المثيرة للوجدان و العقل ، إحذر قد يسحرك جمالها من شدة روعتها .

من أجل خوض تجربة ثقافية وترفيهية ثرية ، نرصد لقراء صدى البلد أسعار دخول المتحف المصري الكبير ، لارتياد جوالات محدودة العدد كتجربة للزائرين قبل الافتتاح ، وستتمكن من زيارة البهو العظيم والبهو الزجاجى بالاضافة الى مركز المؤتمرات والمنطقة التجارية والحدائق الخارجية.

أسعار دخول المتحف المصري الكبير

ويستعرض صدى البلد معكم أسعار دخول المتحف المصري الكبير للمصريين كالتالي :

1- جولة إرشادية للشباب فوق 21 سنة يتطلب اثبات شخصية عند الوصول بقيمة 150 جنيه للفرد

2-جولة إرشادية من 6 الي 21 سنة بـ 57 جنيه

3-جولة للطالب المصري حتي سن 30 سنة بـ 75 جنيه

4-جولة إرشادية فوق 60 سنة 75 جنية

أسعار دخول المتحف المصري الكبير للأجانب

1-فوق 21 سنة بـ 1000 جنيه مصري

2-من 6 الي 21 سنة 500 جنيه مصري

3-طالب اجنبي حتي 30 سنة 500 جنيه مصري

أسعار دخول المتحف المصري الكبير



معلومات هامة قبل معرفة أسعار دخول المتحف المصري الكبير للمصريين :

1- المجموعات والتى تضم أكثر من 10 أفراد أو مجموعات مع مرشد خاص التواصل مع [email protected]

2- كما يوفر المتحف أماكن انتظار محدودة للسيارات.

3- تذاكر الدخول المجانية متاحة فقط في شبابيك التذاكر الرئيسية بالمتحف للأطفال تحت سن 6 سنوات

4-لايسمح بإحضار طعام ومشروبات من الخارج

5-يسمح بالتصوير الشخصي غير المهني وغير التجاري باستخدام الكاميرات المحمولة الصغيرة والهواتف المحمولة

6-يحظر استخدام معدات التصوير الاحترافية، والكاميرات ذات العدسات القابلة للإزالة وأضواء التصوير والحوامل والكاميرات الطائرة.

7-جميع الحجوزات غير قابلة للتحويل وغير قابلة للاسترداد

ويمكنك حجز تذاكر دخول المتحف المصري الكبير عبر موقعه الرسمي المتاح عبر الانترنت ،لتري ذلك العالم التاريخي و تخوض تجربتك الخاصة بين كنوز مصر وتاريخها السحيق بين اعماق الزمن ، وبذلك نكون استعرضنا معكم أسعار دخول المتحف المصري الكبير للمصريين وطريقة اجراء الحجوزات.