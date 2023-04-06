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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

فريق طبي بمستشفى أسيوط الجامعي ينجح في انتزاع منظم لضربات القلب لمسن

فريق طبي ينجح في
فريق طبي ينجح في إجراء نزع منظم ضربات قلب لمريض بأسيوط

أشاد الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، بجهود الفريق الطبي بمستشفى القلب بجامعة أسيوط ، مؤكدا تميز وكفاءة الكوادر بمستشفيات جامعة أسيوط من أطباء وتمريض، وتمتعهم بمستويات علمية ومهنية متميزة.

وأجرى فريق طبي بمستشفى القلب الجامعي عملية انتزاع منظم لضربات القلب مزروع من ٩ أعوام وذو ثلاث اسلاك لمريض يبلغ من العمر  ٦٠ عاما، كما أجرى عملية أخرى لمنظم ثنائي الحجرات لمريضة تبلغ من العمر ٢٩ عاما من محافظة قنا مزروع من ٦ أعوام عن طريق الوريد كبديل لجراحة القلب المفتوح، جاءت العملية، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط ، و الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، و الدكتور إيهاب فوزي المدير التنفيذي للمستشفيات، و الدكتور عصام عبد الله مدير مستشفى القلب، و الدكتور عمرو يوسف رئيس قسم القلب،  وبإشراف  الدكتور دعاء فؤاد أستاذ أمراض القلب،  و  الدكتور صلاح عطا أستاذ أمراض القلب.

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جدير بالذكر أن الفريق الطبي الذي أجرى العملية، هم  الدكتور أحمد عبد الجليل أستاذ مساعد أمراض القلب، و الدكتور محمد أبو القاسم أستاذ مساعد أمراض القلب، والدكتور محمد أبوالحسن مدرس أمراض القلب، بمشاركة فريق وحده كهربائية القلب بالمستشفى، وقد توجه الفريق الطبي بالشكر لهيئة التمريض المعاونة والفنيين.

وتعد هذه العملية علاج لمضاعفات معقدة لمنظمات القلب الكهربية التي تتطلب انتزاع هذه الأجهزة، وأنها تغني عن الحاجة لجراحة القلب المفتوح،  ومراكز معدودة على مستوى الجمهورية من لهم القدرة على معالجة مثل هذه الحالات، وهي تحتاج مهارات خاصة وتجرى لأول مرة في أسيوط.

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