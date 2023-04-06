عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بقيمة 348 مليون دولار.. 6.3% ارتفاعا بصادرات مصر الهندسية خلال فبراير 2023

صدى البلد

 

أعلن المجلس التصديري للصناعات الهندسية، ارتفاع صادرات القطاع خلال شهر فبراير 2023 بنسبة 6.3% حيث بلغت 348 مليون دولار فى مقابل 327 مليون دولار فى فبراير 2022.

وقال التقرير الشهرى للمجلس التصديري، إن الصادرات الهندسية سجلت انخفاض طفيف في أول شهرين من 2023 بالمقارنة بنفس الفترة لعام 2022 بنسبة هبوط 0.5% حيث بلغت الصادرات 626.2 مليون دولار فى 2023 مقابل 629 مليون دولار لنفس الفترة عام 2022.

ومن جانبها أكدت مي حلمي المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن المجلس يسعى إلي فتح أسواق تصديرية جديدة كما يركز المجلس على التوسع في أفريقيا من خلال البعثات التجارية والمعارض الخارجية، من أجل دعم خطط الدولة للنهوض بالصادرات وتحقيق مستهدف الوصول بالصادرات إلي مائة مليار دولار خلال السنوات القادمة.

وأكدت المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، على تركيز المجلس على السوق الأفريقي خلال الفترة المقبلة من أجل النهوض بصادرات القطاعات الهندسية المختلفة، خاصة أن السوق الأفريقي واعد جداً بالنسبة للمنتجات الهندسية المصرية، وهو ما يدعم خطط الحكومة المصرية للتواجد بقوة في الأسواق الأفريقية.

وأوضحت "حلمي" أن هناك اهتمام كبير من جانب المستوردين بالمنتجات الهندسية المصرية حيث حققت البعثة التي نظمها المجلس إلي الكونغو في الربع الأول من 2023 نجاح كبير من خلال توافقات تمت بين الشركات المصرية المشاركة ونظيرتها في الكونغو.
 

المجلس التصديري للصناعات الهندسية صادرات مصر الحكومة المصرية فتح اسواق المستوردين الصادرات اسواق الشركات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدولار يتراجع مقابل الجنيه لأول مرة منذ شهور|وهذا سعره الآن بعد ارتفاع الاحتياطي

من يملك 187 ألف جنيه بالبنك «فقير»| تعرف على النصاب الشرعي لزكاة المال

200 جنيه دفعة واحدة..مفاجأة في أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن بالمصنعية

الأحد| أمر عاجل بشأن دفع غرامة محمود كهربا

وقع رسمياً .. إعلامي شهير يكشف تفاصيل انتقال لاعب الزمالك إلى بيراميدز

تعليق ساخر من نجم الزمالك السابق على فشل المفاوضات مع المدير الفني الجديد

عاجل .. أليو ديانج يغادر الأهلي نهاية الموسم.. تفاصيل

كاف يصدم ناديًا كبيرًا باستبعاده من دوري السوبر الأفريقي

ترشيحاتنا

الإمارات تشارك في اجتماع مجلس الجامعة العربية بشأن الأقصى

بصمة فيتوريا .. منتخب مصر يقفز 4 مراكز في التصنيف العالمي

إسلام عنان: ارتفاع درجة حرارة الأرض سيؤدي لاختفاء الشعاب المرجانية وانتشار الطاعون

بقيمة 348 مليون دولار.. 6.3% ارتفاعا بصادرات مصر الهندسية خلال فبراير 2023

القومي للبحوث يقدم وصفة سحرية للتغلب على مشقة صيام رمضان

أغذية تساعد الطلاب على التركيز في المذاكرة وعدم النسيان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب محمد صلاح| سر غضب جماهير ليفربول.. وموقف المدير الفني للفريق

بعد تصريحات محمد صبحي .. هل الصوم يعالج السرطان؟

محمد فؤاد صغر 20 سنة.. معلومات عن تكميم المعدة

تحذيرات لمرضى الحساسية بعدم مغادرة المنزل.. تقلبات جوية تصيب المواطنين بالقلق

فيديو

أحمد بدير: أنا مش قد هياتم.. وموافق أكون مطبلاتي

محمد صبحي يكشف مخطط حكومة عالمية لتدمير البشرية| فيديو جراف

لحظات سقوط رجل روسي من الطابق 19.. ما حدث كان مفاجأة

إنذار للتمثيل.. قصة غريبة تطارد مدرب الزمالك الجديد |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبدالمعطى أحمد يكتب: سلوكيات فى رمضان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: حقوق الإنسان الأمريكاني

د.احمد فخرى

د. أحمد فخري يكتب: سيكولوجية المقالب مابين الفكاهة والسادية

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (4) رب العالمين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أغاني رمضان وتأثيرها على النفوس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: شكرا السودان

د.أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الطريق إلى نصر العاشر من رمضان

هالة أمين

هالة أمين تكتب: «عالم وقديس».. الإمام الشافعي في عيون الأمريكان

اﻟﻤﺰﻳﺪ