الأرصاد: ارتفاع ملحوظ في الحرارة غدا والعظمى تسجل 35 درجة

يشهد حالة الطقس غدا، الجمعة، ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة على كافة أنحاء البلاد، يصاحبها نشاط رياح على بعض المناطق.

وبحسب بيان هيئة الأرصاد الجوية، فإن الطقس غدا، يشهد تجاوز درجات الحرارة 30 درجة مئوية على القاهرة الكبرى وعلى الصعيد 35 درجة.

يكون الطقس غدا، مائل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، يكون مائل للدفء على السواحل الشمالية الشرقية، دافئ على السواحل الشمالية الغربية.

ويكون الطقس غدا، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يظل بارد خلال ساعات الليل.

ويشهد الطقس غدا، نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

وحول درجات الحرارة المتوقعة خلال الطقس غدا، تكون كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 32 للعظمى والصغرى 18 درجة

السواحل الشمالية 22 للعظمى والصغرى 16 درجة

جنوب سيناء 33 للعظمى والصغرى 20 درجة

شمال الصعيد 34 للعظمى والصغرى 18 درجة

جنوب الصعيد 35 للعظمى والصغرى 19 درجة

ويشهد الطقس اليوم، الخميس، استقرار على كافة أنحاء البلاد، وسط انخفاض طفيف في درجات الحرارة على سواحل البلاد ومناطق القاهرة الكبرى، دون وجود ظواهر جوية مؤثرة على أنحاء البلاد.