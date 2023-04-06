ابتعدي عن التوتر.. نصائح هامة للحفاظ على بشرتك

تعاني ربات المنزل والفتيات خلال شهر رمضان من البشرة الجافة، فاذا كنت من ضمن هؤلاء اتبعي أهم النصائح للحفاظ على بشرتك.



نصائح هامة للحفاظ على بشرتك



رطبي بشرتك بشكل يومي لأن الجفاف وحده كفيل ان يساعد فى تشقق البشرة وبالتالي حدوث تصبغات داكنة وبقع أنت بغنى عنها.

اشربي كمية مناسبة من الماء النقي قليل الصوديوم كل يوم لتخليص البشرة من السموم وإكسابها نضارة وحيوية.

تجنبي الشمس قدر الإمكان لأنها هي المسبب الأول لاسمرار البشرة وكذلك التصبغات الداكنة وكذلك احرصي على تطبيق الواقي الشمسي على بشرتك

اتبعي نظاماً غذائياً صحياً متوازناً غني بالخضراوات والفواكه لتغذية البشرة ونضارتها، وابتعدي عن الأغذية الدسمة والمقليات والوجبات السريعة الجاهزة.

لا تقومي باستخدام المنتجات التي تحتوي على العطور والمواد الكيميائية والملونات والزيوت المعدنية لأنها تزيد من إفراز خلايا البشرة للزهم وبالتالي يزداد ظهور الحبوب والبقع.

تجنبي لمس أماكن ظهور حب الشباب لأنها قد تنتقل من مكان لآخر في وجهك وكما يصعب التخلص من آثارها.

احرصي على اختيار درجة حرارة الغرفة المناسبة عند الخلود للنوم

احصلي على قسط وافر من النوم لإبعاد شبح التعب والإجهاد عن بشرتك.

ابتعدي عن التوتر والقلق لأنهما يؤديان إلى زيادة إفراز الدهون وبالتالي زيادة احتمال ظهور حب الشباب وتركه لآثار تصبغات البشرة الداكنة وحرمانك من التمتع ببشرة نقية وصافية.