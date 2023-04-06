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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

رواد مواقع التواصل يشيدون بدور زينة في مسلسل «جعفر العمدة»

زينة ومحمد رمضان
زينة ومحمد رمضان

خطفت النجمة زينة الأضواء بقوة فى موسم رمضان الحالى عبر مسلسل "جعفر العمدة" مع النجم محمد رمضان، حيث تقدم زينة واحداً من أقوى أدوارها من خلال شخصية "عايدة"، الزوجة الرابعة لجعفر العمدة. 

وتعد هذه هى المرة الأولى التى تقف فيها زينة أمام بطل فى الدراما التلفزيونية بعد وقوفها أمام النجم الراحل نور الشريف، حيث اعتادت طوال السنوات السابقة  تقديم بطولات منفردة، وتحديداً منذ مسلسلها الأول "ليالى" عام 2009.

ونجحت زينة فى تجسيد الشخصية طوال المشاهد والأحداث ببراعة وحرفية، حيث تمثل بانفعالات حقيقية وصريحة، فهى بنت الذوات الأرستقراطية التى تجبرها ظروف سجن والدها على الزواج من جعفر العمدة، وهو الرجل "البلدى" الذى يرتدى جلبابا ويقطن فى السيدة زينب، ويعيش حياة مغايرة تماماً لحياتها. 

وأمسكت زينة بتفاصيل الشخصية وانفعالاتها تماماً، واستطاعت رسم صورة حقيقية للشخصية.

وأشاد رواد السوشيال ميديا بأداء زينة، خاصة فى مشهد وفاة والدها بيومى فؤاد، وأيضاً مشهد صفعها بالقلم من أحمد فهيم "سيد"، شقيق جعفر العمدة.

واستطاعت زينة أن تحافظ على مستوى الأداء القوى فى جميع المشاهد، ونجحت  فى خطف قلوب الجمهور من أول طلة لها فى المسلسل عبر شخصية "عايدة".

"جعفر العمدة" هو المسلسل الأعلى مشاهدة في رمضان الحالي من بطولة محمد رمضان وزينة ونخبة من النجوم.

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