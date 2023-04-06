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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تعرف على مواعيد عرض مسلسل المداح لـ حمادة هلال

حمادة هلال
حمادة هلال

تمكن مسلسل المداح بطولة حمادة هلال من تحقيق نسب مشاهدة عالية من عرض أولى حلقات على شاشة mbc  مصر .

ويذاع العمل علي قناة mbc مصر في تمام الساعة 8:00 مساءً ، وتكون  الإعادة في تمام الساعة 12:00 مساءً.

كما يذاع مسلسل المداح  قناة mbc مصر 2 ، فى تمام الساعة 11:00 مساءً ، إما  الإعادة تكون  في تمام الساعة 5:00 مساءً.

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قصة مسلسل المداح


تدور قصة مسلسل "المداح 3.. أسطورة العشق" حول قصة صابر الطفل الذي تبناه ورباه إمام الجامع، ثم وقع في حب فتاة ليسلك طريقا آخر، حيث يستخدمه بعض أصحاب السلطة في تجارتهم غير المشروعة، والعديد من الأمور الأخرى، ثم تراوده سلسلة أحلام غريبة، الأمر الذي يجعل صابر يدخل في معارك مع الجن، حيث تتوالى الأحداث في صدمات وأيضا أزمات.

أبطال جدد في “المداح”:


يشارك في مسلسل "المداح.. أسطورة العشق" مجموعة من الفنانين الجدد الذين يشاركون فى العمل لأول مرة، منهم يسرا اللوزي، التي ظهرت في صورة من كواليس العمل مع حمادة هلال، لتجدد التعاون الفني بينهما بعد مسلسل “طاقة القدر”، ولأول مرة في سلسلة “المداح"، وسلمى أبو ضيف التي تقدم دورا مؤثرا في أحداث المسلسل، كما تشارك الفنانة لوسي التى تظهر فى صورة جنية تحارب صابر المداح، ويظهر أيضا الفنان خالد زكى فى العمل.

المسلسل يشارك في بطولته كل من حمادة هلال، وهبة مجدي، وخالد زكي، ومحمد رياض، وخالد سرحان، وسلمى أبو ضيف، ودنيا عبدالعزيز، ولوسي، ويسرا اللوزي، ورانيا فريد شوقي، ومن تأليف أمين جمال، ووليد أبو المجد، وشريف يسري، ومن إخراج أحمد سمير فرج. 

المداح حمادة هلال رانيا فريد شوقي دنيا عبدالعزيز هبه مجدى محمد رياض mbc مصر يسرا اللوزي

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