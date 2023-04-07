ردود فعل غريبة وسخرية واعتذار.. أبرز لقطات أمير عيد ببرنامج رامز نيڤر إند

وقع نجم فريق "كايروكي" المطرب أمير عيد ضحية اليوم ببرنامج "رامز نيڤر إند"، الذي يقدمه الفنان رامز جلال، والمُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر".



ونرصد لكم في التقرير التالي أبرز التصريحات:

رامز جلال يسخر من إطلالة أمير عيد : جاستن بيبر العباسية .. شاهد

سخر الفنان رامز جلال، من إطلالة الفنان أمير عيد، خلال حلوله ضيفا في حلقة اليوم من برنامج "رامز نيفر إند" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر".



أمير عيد: لن أغني للزمالك بسبب انتمائي للأهلي .. شاهد

قال أمير عيد، إنه لن يغني للزمالك لأنه ينتمي للنادي الأهلي، ويعتز بانتمائه وتشجيعه للنادي الأهلي، "مش هغني للزمالك طبعا عشان أنا أهلاوي والناس عارفة كده".



أفرح يا أمير هنركب المطعم ونطير ..سخرية رامز جلال من أمير عيد

استقبل الفنان رامز جلال، المطرب “أمير عيد” بوصلة سخرية، قائلا:"معانا النهاردة مطرب حطم قواعد الغناء، وفرض نفسه علينا، وقرر يمثل وابتدا ينتشر ويتوغل" .

واسترسل رامز جلال :"افرح يا أمير هنركب المطعم ونطير".

رامز جلال عن أمير عيد: لو سمعه فريد الأطرش كان لبسه العود في دماغه

تابع “رامز جلال ساخر:”لو اتكلمنا عن أصول الطرب فهو ملوش علاقة بيها ولو كان سمعه فريد الأطرش كان لبسه العود في دماغه".

وأكمل: “أمير عيد المطرب التنك الفنان اللي شايف نفسه علينا.. والفنان اللي شايف نفسه علينا”.



تجاهل طلب رامز .. أمير عيد يتهرب ويرفض الاعتذار لـ محمد رمضان

وتهرب المطرب أمير عيد من الاعتذار إلى الفنان محمد رمضان، وذلك بعدما طالبه “رامز جلال بذلك.



نهايتي في مطعم| أول تعليق من أمير عيد بعد مقلب رامز جلال

قال "أمير عيد"،: "لما المطعم بدأ ينهار، حسيت خلاص أن دي النهاية، وحسيت أني هموت قولت خلاص نهايتي هتبقى في مطعم".



أمير عيد: أغنية نمبر وان معجبتنيش وأسوء أغنيه سمعتها

جه رامز جلال، سؤالا لـ أمير عيد، قائلا:" انت قولت إن أغنية نمبر وان أسوأ أغنية سمعتها"،" ليرد عليه أمير عيد قائلا" اه".

وطلب رامز جلال، أمير عيد بالإعتذار لـ نمبر وان فيجيب أمير عيد " اعتذرله ليه"، ليصمم رامز على اعتذار أمير عيد، ليبادره أمير عيد قائلا “ بعتذر لـ محمد رمضان إن اغنية نمبر وان معجبتنيش ومش حلوة”.

أمير عيد: "لو أعرف مقلب رامز جلال مكنتش جيت".. فيديو

قال "أمير عيد"، إنه لم يكن يعلم أنه قادم من أجل رامز جلال في السعودية، مضيفا: "لو كنت أعرف مكنتش جيت أصلا".