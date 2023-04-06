رامز جلال عن أمير عيد: لو سمعه فريد الأطرش كان لبسه العود في دماغه

وقع نجم فريق "كايروكي" المطرب أمير عيد ضحية اليوم ببرنامج "رامز نيڤر إند"، الذي يقدمه الفنان رامز جلال، والمُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر".

وتابع “رامز جلال ساخر:”لو اتكلمنا عن أصول الطرب فهو ملوش علاقة بيها ولو كان سمعه فريد الأطرش كان لبسه العود في دماغه".



وأكمل: “أمير عيد المطرب التنك الفنان اللي شايف نفسه علينا.. والفنان اللي شايف نفسه علينا”.

وكان رامز جلال استضاف عددا كبيرا من الفنانين ولاعبي الكرة المصرية خلال الحلقات الماضية منهم محمد رمضان ومحمد فؤاد وأحمد السقا وكهربا وإمام عاشور ، ومحمد فراج وبسنت شوقي ، وياسمين عز وايمان العاصي ونسرين امين ، ونهال عنبر ، وأحمد عبد القادر .