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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رامز جلال عن أمير عيد: لو سمعه فريد الأطرش كان لبسه العود في دماغه

رامز جلال وأمير عيد
رامز جلال وأمير عيد

وقع نجم فريق "كايروكي" المطرب أمير عيد ضحية اليوم  ببرنامج "رامز نيڤر إند"، الذي يقدمه الفنان رامز جلال، والمُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر".

وتابع “رامز جلال ساخر:”لو اتكلمنا عن أصول الطرب فهو ملوش علاقة بيها ولو كان سمعه فريد الأطرش كان لبسه العود في دماغه".


وأكمل: “أمير عيد المطرب التنك الفنان اللي شايف نفسه علينا.. والفنان اللي شايف نفسه علينا”.

وكان رامز جلال استضاف عددا كبيرا من الفنانين ولاعبي الكرة المصرية خلال الحلقات الماضية منهم محمد رمضان ومحمد فؤاد وأحمد السقا وكهربا وإمام عاشور ، ومحمد فراج وبسنت شوقي ، وياسمين عز وايمان العاصي ونسرين امين ، ونهال عنبر ، وأحمد عبد القادر .

امير عيد الفنان رامز جلال فريق كايروكي اخبار التوك شو برنامج رامز نيڤر إند

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