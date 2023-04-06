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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أمير عيد: "لو أعرف مقلب رامز جلال مكنتش جيت".. فيديو

أمير عيد في رامز
أمير عيد في رامز نيفر إند

كشف الفنان أمير عيد، عن حقيقة علمه بمقلب رامز جلال قبل قدومه إلى البرنامج، في ضوء حديث بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حول أن ضيوف رامز جلال يكونوا على علم بالمقلب قبل حدوثه. 

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وقال "أمير عيد"، خلال تواجده في برنامج "رامز نيفر إند" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، إنه لم يكن يعلم أنه قادم من أجل رامز جلال في السعودية، مضيفا: "لو كنت أعرف مكنتش جيت أصلا". 


ووقع الفنان أمير عيد، ضحية اليوم الخميس، في برنامج "رامز نيفر إند"، كواحد من ضحايا البرنامج خلال شهر رمضان الكريم، إذ وقع حظه في مقلب المطعم الطائر.


ومقلب المطعم الطائر عبارة عن تواجد النجم في أحد المطاعم المعلقة في الهواء على بعد 50 متر من سطح الأرض، ومن ثم يبدأ المطعم بالانهيار خلال تواجده في الهواء، وسط حالة من الصراخ الكبيرة بين كافة المتواجدين في المطعم.

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