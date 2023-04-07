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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

فضائل الذكر بدعوة يونس عليه السلام .. 9 كلمات لاترد في ثالث جمعة من رمضان

الدعاء
الدعاء

يكثر البحث في ثالث جمعة من رمضان، عن فضائل الذكر بدعوة يونس عليه السلام، حيث قوله: “لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين”، وهو ما نبينه في هذا التقرير.

فضائل الذكر بدعوة يونس عليه السلام

الدعاء في يوم الجمعة لاشك مجاب إذا صادف ساعة الإجابة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي على أرجح أقوال أهل العلم ما بين العصر وغروب الشمس، جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَقَالَ: “فِيهِ سَاعَةٌ لا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ، وَهُوَ يُصَلِّى، يَسْأَلُ اللهَ شَيْئًا، إِلا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ”.

كما روى أحمد في «مسنده» من حديث أبي سعيد وأبي هريرة أن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال: «إنَّ في الجمعة ساعةً لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله فيها خيرًا إلا أعطاه إياه، وهي بعد العصر»، و عن جابر عن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال: «يوم الجمعة اثنتا عشرة ساعةً، فيها ساعة لا يوجد مسلمٌ يسأل الله فيها شيئًا إلا أعطاه، فالتمِسوها آخرَ ساعة بعد العصر». 

كما روى سعيد بن منصور في «سننه» عن أبي سَلَمة بن عبد الرحمن أن ناسًا من أصحاب رسول الله – صلى الله عليه وسلم – اجتمعوا، فتذاكروا الساعة التي في يوم الجمعة، فتفرَّقوا، ولم يختلفوا أنها آخر ساعة من يوم الجمعة. [وإسناده صحيح]. وعن أبي سَلَمة بن عبد الرحمن أن ناسًا من أصحاب رسول الله – صلى الله عليه وسلم – اجتمعوا، فتذاكروا الساعة التي في يوم الجمعة، فتفرَّقوا، ولم يختلفوا أنها آخر ساعة من يوم الجمعة. [صححه ابن حجر] .

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فضائل الذكر بدعوة يونس عليه السلام

وفي بيان فضائل الذكر بدعوة يونس عليه السلام، يسأل بعض الناس ماهو فضل الذكر بدعوة سيدنا يونس عليه السلام (لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين) ؟، ليوضح الدكتور مختار مرزوق عبدالرحيم أستاذ التفسير وعلوم القرآن بكلية أصول الدين جامعة الأزهر فرع أسيوط، أنه جاء في فضائل الذكر والدعاء بـ (لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين)، قوله تعالى: “وَذَا النُّونِ إِذ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ”، ليوضح بأن من دعا بهذا الدعاء من المؤمنين استجاب الله تعالى له.

كما أخرج الترمذي وأحمد وغيرهما عن سعد قال : فال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( دعوة ذي النون إذ هو دعا وهو في بطن الحوت ( لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ) فإنه لم يدع بها مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له).

وبين ما أخرجه الحاكم وابن أبي الدنيا في كتاب الفرج عن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( ألا أخبركم بشيء إذا نزل برجل منكم كرب أوبلاء من أمر الدنيا دعا به ففرج عنه ؟ دعاء ذي النون ( لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين).

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