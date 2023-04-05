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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

5 أمور تمنع عنك إجابة الدعاء..احذرهم في قيام النصف من رمضان

الدعاء
الدعاء

كشف الدكتور رمضان عبدالرازق عضو اللجنة العليا للدعوة بالأزهر، عن 5 أمور تمنع عنك إجابة الدعاء، لذا يتعين على كل مسلم أن يحذرها خاصة مع دخول ليلة النصف من رمضان 2023.

وقال عبدالرازق في مقطع فيديو بثه عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: الدعاء أكرم شئ على الله عزوجل، ويرد القدر، وسبب السعادة، لا شقاء مع الدعاء، وهو مثل الطائر له جناحين، أحدهما أسباب الإجابة، والآخر موانع الإجابة.

أسباب إجابة الدعاء

1- الإيمان والعمل الصالح.

2- اليقين.

3- القلب، وتعلقه بالله عزوجل.

4- الحب والعدل.

5- الأخذ بالأسباب الكونية.

موانع إجابة الدعاء

1- أكل الحرام.

2- الدعاء بإثم أو قطيعة رحم.

3- الاستعجال

4- عدم الإيجابية.

5- عدم الأخذ بالأسباب الكونية.

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أسباب استجابة الدعاء

كما قال الشيخ إبراهيم الصوفي، أحد علماء الأزهر الشريف، إن أهم أسباب استجابة الدعاء، يجب على الإنسان أن يتحرى الأماكن الفاضلة مثل المدنية المنورة ومكة المكرمة، وأيضاً الأوقات مثل قبل الإفطار في شهر رمضان الكريم، أو بعد صلاة العصر في يوم الجمعة.

وأضاف الصوفي، خلال لقائه في برنامج "ساعة مع نيبال" المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أن من أهم الأسباب المؤثرة في الدعاء هي طيب المأكل، وأن لا يكون يأكل من المال الحرام، مستشهداً بقول النبي محمد صلي الله عليه وسلم، عندما قال "يا سعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة".

وأشار إبراهيم الصوفي، إلي أن العلماء قالوا أنه إذا وفق الإنسان لوقت طاعة يسأل الله عز وجل في هذا الوقت أن يكون مستجاب الدعوة.

5 أدعية للرزق في النصف من رمضان

1. «يا مقيل العثرات، ياقاضى الحاجات اقضى حاجتى، وفرج كربتى، وارزقنى من حيث لا أحتسب».

2. «اللهم سخر لى رزقى، واعصمنى من الحرص والتعب فى طلبه، ومن شغل الهم، ومن الذل للخلق، اللهم يسر لى رزقًا حلالًا، وعجل لى به يا نعم المجيب» .

3. «اللهم ياباسط اليدين بلعطايا، سبحان من قسم الأرزاق ولم ينس أحدًا، اجعل يدى عُليا بالإعطاء ولا تجعل يدى سفلى بالاستعطاء إنك على كل شىء قدير» .

4. « قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ " بفضلها يارب لا تكلنى إلى أحد ولا تحوجنى إلى أحد،وأغننى يارب عن كل أحد، يا من إليه المستند، وعليه المعتمد، عاليا على العلا فوق العلا فرد صمد، منزه فى ملكه ليس له شريك ولا ولد ورزقه ميسر يجرى على طول المدد ، يا سيدى خذ بيدى من الضلال إلى الرشد ، ونجنى من كل ضيق ونكد يا إله الفضل بحق "اللَّهُ الصَّمَدُ * لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ * َلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَد».

5. «اللهم إن كان رزقي في السماء فأهبطه وإن كان في الأرض فأظهره وإن كان بعيدا فقربه وإن كان قريبا فيسره وإن كان قليلا فكثره وبارك اللهم فيه» .

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