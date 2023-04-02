في شهر القرآن والصيام.. احرص على هذا الدعاء

رمضان شهر الدعاء، والقرآن ، والصيام، والزكاة فهو شهر جمع عبادات كثيرة، علمنا الصبر من فريضة الصيام، ولذا حريصين على أن نقدم أدعية رمضان حتى يعم الخير في شهر الخير، رمضان شهر البهجة والكلمة الطيبة، ويستحب لكل مسلم أن نكثر من الدعاء في شهر رمضان.. وفي السطور التالية أدعية رمضان.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ثلاثة لا ترد دعوتهم: الإمام العادل، والصائم حتى يفطر، ودعوة المظلوم، لذا كونوا حريصين على أدعية رمضان ، قبل الإفطار في شهر رمضان.

ويستحب أن نقول في أدعية رمضان اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمتُ منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمتُ منه وما لم أعلم.

- اللهم إني أسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك، وأعوذ بك من شر ما عاذ به عبدك ونبيك، اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيراً.

-اللهم إني أسألُكَ يا اللهُ الواحدُ الأحدُ الصمدُ، الذي لم يلدُ ولم يُولدُ، ولم يكن لهُ كُفُواً أحدٌ أن تغفرَ لي ذنوبي، إنك أنتَ الغفورُ الرحيمُ.

- يارب ارزقني فيه رحمة الأيتام، وإطعام الطعام، وافشاء السّلام، وصحبة الكرام بطولك يا ملجأ الآملين

- اللهم بلّغنا شهرك بعظيم غفرانك، والعتق من نيرانك، وأدخلنا جنّتك، وسخّر لنا الطيّبين من خلقك. واشرح صدورنا بذكرك، وابعد عنّا كدر الدنيا وهمّها يارب العالمين، صَلِّ اللَّهمَّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا محَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَتْبَاعِهِ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّيِنِ، وَالحَمْدُ لله رَبِّ العَالَمِيِنَ.

-اللهم صل على محمد و آلة ، و إذا كان لك في كل ليلة من ليالي شهرنا هذا رقاب يعتقها عفوك ، أو يهبها صفحك فاجعل رقابنا من تلك الرقاب ، و اجعلنا لشهرنا من خير أهل و أصحاب .

-اللهمَّ إنِّي أسألُك من الخيرِ كلِّه عاجلِه وآجلِه ما علِمتُ منه وما لم أعلمُ، وأعوذُ بك من الشرِّ كلِّه عاجلِه وآجلِه ما علِمتُ منه وما لم أعلمُ، اللهمَّ إنِّي أسألُك من خيرِ ما سألَك به عبدُك ونبيُّك، وأعوذُ بك من شرِّ ما عاذ به عبدُك ونبيُّك، اللهمَّ إنِّي أسألُك الجنةَ وما قرَّب إليها من قولٍ أو عملٍ، وأعوذُ بك من النارِ وما قرَّب إليها من قولٍ أو عملٍ، وأسألُك أنْ تجعلَ كلَّ قضاءٍ قضيتَه لي خيراً

- اللهم اجعلني ممن يذكرك ذكر من لا يريد بذكره منك إلا ما هو لك.

-اللهم اجعل غاية قصدي إليك ما أطلبه منك.

-اللهم املأ قلبي بك فرحا، ولساني لك ذكرا، وجوارحي فيما يرضيك شغلا.

-اللهم اجعلني ممن لك يعطي ولك يمنع، وبك يستعين وإليك يلجأ، وبك يتعزز ولك يصبر، وبحكمك يرضى.

-اللهم اجعلني ممن يقصد إليك قصد من لا رجوع له إلا إليك.

دعاء رمضان مكتوب

دعاء رمضان مكتوب –في شهر رمضان عليان الإكثار من أدعية رمضان مكتوب، وخاصة قبل الإفطار، وهم صائمون وعند تناول السحور، والدعاء عند الإفطار والسحور على المسلم أن يحرص عليهما ويكثر أيضًا منهما لأنه بمشيئة الله سيستجاب لمطالبنا ولسؤالنا ولن يردنا خائبين.



ونقول في دعاء رمضان مكتوب اللهم اجعل رضائي بحكمك فيما ابتليتني في كل وقت متصلاً غير منفصل، واجعل صبري لك على طاعتك صبر من ليس له عن الصبر صبر إلا القيام بالصبر، واجعل تصبري عما يسخطك فيما نهيتني عنه تصبر من استغنى عن الصبر بقوة العصمة منك له.

-اللهم واجعلني ممن يستعين بك استعانة من استغنى بقوتك عن جميع خلقك.

-اللهم واجعلني ممن يلجأ إليك لجوء من لا ملجأ له إلا إليك، واجعلني ممن يتعزى بعزائك، ويصبر لقضائك أبدا ما أبقيتني وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

-اللهم أعِنّي على صِيامِه وقِيامِهِ بِتَوْفيقِكَ يا هادِيَ المضِلّينَ. وقَرِّبْني إليك برَحْمَةَ الأَيْتامِ ، وإطْعامَ الطَّعامِ ، وَإفْشاءَ السَّلامِ، وَصحْبَةَ الْكِرامِ.

-اللهم إن شوقنا لشهرك قد زاد فيارب لا تحرمنا وأحبتنا من صيامه وقيامه اللهم بلغنا رمضان وَبَارِكْ لنا فيه أجاب الله لكم الدعاء وأبعد عنكم البلاء ورفع شأنكم في الأرض والسماء يارب العالمين يا أرحم الراحمين.

- اللهم لا تعذبنا بمرض ولا تشقينا بولد ولا تسلط علينا احد ونجنا من شر النفاثات فى العقد ومن شر حاسد اذا حسد اللهم يامن دبر ليوسف امره وازاح عن يونس غمه ونجى موسى من عدوه وحفظ محمدا فى الغار بقدرته وتكلم عيسى فى المهد بامره واعاد ليعقوب بصره وشفى ايوب من مرضه .

- دبر لنا امورنا واصلح لنا احوالنا واجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا وارحم موتانا واشفى مرضانا يا رب العالمين.

- ‎اللهم إني توكلت عليك فأعني ووفقني و اروي قلبي بكل أمنية فأنت تعلم السر ومايخفى وأنت على كل شيء قدير اللهم استرنا بسترك الحصين واعصمنا بحبلك المتين واجعلنا ممن لاذ بك فأجرته وفر إليك فقبلته وخاف منك فأمنته وتوكل عليك فكفيته وسألك فأعطيته.

-جعلنا الله و إياكم في رضاه ننعم ومن الصالحات نغنم ومن جميع البلايا نسلم وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.