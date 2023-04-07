عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

هل الأدوية تؤثر على تحاليل الغدة الدرقية ؟

صدى البلد

تعد الغدة الدرقية من الأمراض التي يصاب بها البعض، وقد أكدت هيئة الدواء المصرية عبر صفحتها أن بعض الأدوية على نتائج التحاليل الطبية للغدة الدرقية، ومن أشهر الأمثلة تداخل البيوتين (فيتامينB7) مع اختبارات وظائف الغدة الدرقية (T3, T4, TSH) واللي بينتج عنها نتائج غير دقيقة، وحدوث مستويات عالية أو منخفضة بالخطأ عند إجراء هذه التحاليل. ​ 

 

ويترتب على ذلك تشخيص خاطئ لفرط نشاط الغدة الدرقية، أو تشخيص لجرعة هرمون الغدة على أنها مرتفعة بالخطأ. ​

لذلك توصى هيئة الدواء المصرية بالتوقف عن تناول البيوتين لمدة يومين على الأقل قبل اختبارات الغدة الدرقية. ​

وتؤكد ضرورة إخبار مقدم الرعاية الصحية بتاريخك المرضي، وأسماء الأدوية او المكملات التي تتناولها، أو أي تعديلات مطلوبة لنظام الغذاء؛ للتأكد من مدى تأثيرها على التحاليل والفحوصات المطلوبة. 

هيئة الدواء المصرية الدواء المصرية الغدة الدرقية فرط نشاط الغدة الدرقية نشاط الغدة الدرقية وظائف الغدة الدرقية غدة الدرقية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تضم 50 مصريا.. الخارجية تتابع حادث حافلة المعتمرين بمكة

بسبب حكم نهائي الكأس ..مالك بيراميدز يعلن سحب استثماراته من النادي

تحذير من الأرصاد : أمطار رعدية وعواصف رملية في هذا التوقيت

تراجع الدولار لأدنى مستوى في شهر..المركزي يفجر مفاجأة بشأن آداء الأخضر

أخبار الأهلي..ترشيح نجم أورلاندو للانضمام للقلعة الحمراء.. وأزمة بلقاء بيراميدز

نجم الزمالك السابق: ميدو مديرا فنيا للأبيض حتى نهاية الموسم

خاص.. أوسكار جارسيا يوضح لـ صدى البلد حقيقة توليه تدريب الزمالك

يصل الجمعة.. إعلامي شهير يكشف تطورات التعاقد مع المدير الفني الجديد للزمالك

ترشيحاتنا

لديه طموح .. بركات يتغزل في فيوتشر عقب الفوز أمام الاتحاد السكندري

دعاء سورة يس .. تقضي الحاجة وتفك الكرب

استعدوا للحروب.. أمريكا تكشف عن "هدية" مزعجة لـ فنلندا بعد انضمامها للناتو

صغر 20 سنة.. حقيقة ستايل محمد فؤاد الجديد وسر نحافته| مرض والا رجيم؟

إخلاء منزل داخل غزة عقب غارة إسرائيلية

أفيخاي أدرعي: تلك أهدافنا داخل قطاع غزة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل الأدوية تؤثر على تحاليل الغدة الدرقية ؟

بطول طفل.. رجل يدخل موسوعة جينيس بـ أكبر شارب

سحورك عندنا.. طريقة عمل الفول بالبسطرمة وأومليت بطاطس

لدغة واحدة.. احذر البعوضة الزاعجة تصيبك بمرض مميت

فيديو

فيديوهات ساخنة.. تفاصيل منع الموديل سلمى الشيمي من السفر/ فيديو جراف

الفلوس موجودة في حسابه .. انتهاء أزمة غرامة كهربا قريبا

عيني زايغة ومراتي قفشتني..كريم فهمي يروي اصعب المواقف في حياته

مفيش لبس في العيد... تفاصيل جريمة مصر القديمة | والمتهم الزوج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (5) الرَّحمن الرَّحيم

عبد المعطى أحمد

عبدالمعطى أحمد يكتب: سلوكيات فى رمضان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: حقوق الإنسان الأمريكاني

د.احمد فخرى

د. أحمد فخري يكتب: سيكولوجية المقالب مابين الفكاهة والسادية

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (4) رب العالمين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أغاني رمضان وتأثيرها على النفوس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: شكرا السودان

د.أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الطريق إلى نصر العاشر من رمضان

اﻟﻤﺰﻳﺪ