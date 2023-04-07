هل الأدوية تؤثر على تحاليل الغدة الدرقية ؟

تعد الغدة الدرقية من الأمراض التي يصاب بها البعض، وقد أكدت هيئة الدواء المصرية عبر صفحتها أن بعض الأدوية على نتائج التحاليل الطبية للغدة الدرقية، ومن أشهر الأمثلة تداخل البيوتين (فيتامينB7) مع اختبارات وظائف الغدة الدرقية (T3, T4, TSH) واللي بينتج عنها نتائج غير دقيقة، وحدوث مستويات عالية أو منخفضة بالخطأ عند إجراء هذه التحاليل. ​

ويترتب على ذلك تشخيص خاطئ لفرط نشاط الغدة الدرقية، أو تشخيص لجرعة هرمون الغدة على أنها مرتفعة بالخطأ. ​

لذلك توصى هيئة الدواء المصرية بالتوقف عن تناول البيوتين لمدة يومين على الأقل قبل اختبارات الغدة الدرقية. ​

وتؤكد ضرورة إخبار مقدم الرعاية الصحية بتاريخك المرضي، وأسماء الأدوية او المكملات التي تتناولها، أو أي تعديلات مطلوبة لنظام الغذاء؛ للتأكد من مدى تأثيرها على التحاليل والفحوصات المطلوبة.