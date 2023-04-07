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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

القلة في إيده.. صورة تكشف مشاركة سفير كوريا الجنوبية في مائدة المطرية

صورة تكشف مشاركة
صورة تكشف مشاركة سفير كوريا الجنوبية في مائدة إفطار المطرية

كشفت صورة متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي مشاركة هونج جين ووك، سفير كوريا الجنوبية في مصر في أكبر مائدة إفطار بـ منطقة عزبة حمادة، المطرية، محافظة القاهرة، خلال الساعات القليلة الماضية. 

“المطرية بتعمل عظمة عالمية كالعادة، والحمدلله من اللقطات الحلوة إني طلبت من سفير كوريا إنه يمسك القلة مشاركة منه بالإجواء الرمضانية الجميلة في المطرية”، بهذه الكلمات علق محمد ورداني، متلقط الصورة عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”. 

إفطار المطرية 

جدير بالذكر أنه في  15 رمضان على مدار 8 أعوام، نظم أهالي المطرية إفطار جماعي في أجواء مبهجة تجذب مئات الصائمين من مختلف الأعمار بشوارع الحي الضيقة. 

وقد انطلق سحور منطقة المطرية الجماعي أيضا في تمام العاشرة مساء بقراءة ما تيسر من القرآن الكريم ثم بدأت فقرة الانشاد الديني ومن ثم بدأ السحور الجماعي.

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 صورة تكشف مشاركة سفير كوريا الجنوبية في مائدة المطرية 

 

افطار المطرية 
افطار المطرية 

 

 

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